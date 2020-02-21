Tarım Bakanı Pakdemirli, destekleri açıkladı
|21 Şubat 2020 11:54
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.
Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:
"Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL
Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek
0 ve 2 olanlar (21 Şubat)
4, 6 olanlar (28 Şubat)
8 olanlar (6 Mart)
18.00'dan sonra
Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00'dan sonra)
Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL
Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL
Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL
Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL".
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