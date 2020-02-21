Başkent'te PKK operasyonu: 14 gözaltı
Başkent'te terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheli'den 14'ü gözaltına alındı
|21 Şubat 2020 11:59
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