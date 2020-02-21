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15 gündür kayıp olan Dilek'in cesedi Spil Dağı eteklerinde bulundu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 15 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Dilek Türel'in, Spil Dağı eteklerinde cansız bedeni bulundu
|21 Şubat 2020 12:01
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Manisa Yunusemre Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı eteklerinde, dün saat 20.00 sıralarında kadın cesedi olduğunu gören çoban, jandarmayı aradı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, cansız bedenin, 6 Şubat'ta annesine "Çarşıya gezmeye gidiyorum" diyerek, Barbaros Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kaybolan, zihinsel engelli Dilek Türel'e (49) ait olduğunu belirledi.
Cansız bedende darp ile kesici ve delici alet izi olmadığı anlaşıldı. Türel'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dilek Türel'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
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