Borsa yatay seyrediyor
|21 Şubat 2020 12:05
|Yazdır
Borsa İstanbul'da, güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek önceki kapanışın hemen üzerinde dengelendi.
Dünkü sert düşüşün ardından bugüne de azalışla başlayan BIST 100 endeksi, 114.453,40 puanı görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etti.
BIST 100 endeksi, saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 115.600 seviyelerinde bulunuyor.
Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve Suriye'deki gelişmelerin negatif etkilediği Borsa İstanbul'da, panik satışları etkili oldu ve BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 düşüşle 115.642,04 puandan tamamladı.
Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.000 desteğinin kırılması durumunda 113.400 ve 112.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gün ortasında Dolar'dan hızlı yükseliş
21 Şubat 2020 12:07
|Çeyrek altının zirve yolculuğu
21 Şubat 2020 11:23
|Gram altın 321 lirayı aştı
21 Şubat 2020 10:56
|Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
21 Şubat 2020 10:06
|Borsada kayıplar yüzde 3'ü aştı
20 Şubat 2020 23:33
|Dolar direnç sınırını aştı, yükselişi devam ediyor
20 Şubat 2020 21:50
|Gram altın, 318 lirayı aştı
20 Şubat 2020 19:47
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
20 Şubat 2020 18:18
|Çeyrek altın'dan yeni rekor
20 Şubat 2020 17:34
|Gün sonu döviz fiyatları
20 Şubat 2020 17:25