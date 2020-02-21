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Borsa yatay seyrediyor

Borsa İstanbul'da, güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek önceki kapanışın hemen üzerinde dengelendi.
 21 Şubat 2020 12:05
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Borsa yatay seyrediyor

Borsa İstanbul'da, güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek önceki kapanışın hemen üzerinde dengelendi.

Dünkü sert düşüşün ardından bugüne de azalışla başlayan BIST 100 endeksi, 114.453,40 puanı görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi etti.

BIST 100 endeksi, saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 115.600 seviyelerinde bulunuyor.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve Suriye'deki gelişmelerin negatif etkilediği Borsa İstanbul'da, panik satışları etkili oldu ve BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 düşüşle 115.642,04 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 115.000 desteğinin kırılması durumunda 113.400 ve 112.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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