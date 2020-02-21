Gün ortasında Dolar'dan hızlı yükseliş
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
|21 Şubat 2020 12:07
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa yatay seyrediyor
21 Şubat 2020 12:05
|Çeyrek altının zirve yolculuğu
21 Şubat 2020 11:23
|Gram altın 321 lirayı aştı
21 Şubat 2020 10:56
|Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
21 Şubat 2020 10:06
|Borsada kayıplar yüzde 3'ü aştı
20 Şubat 2020 23:33
|Dolar direnç sınırını aştı, yükselişi devam ediyor
20 Şubat 2020 21:50
|Gram altın, 318 lirayı aştı
20 Şubat 2020 19:47
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
20 Şubat 2020 18:18
|Çeyrek altın'dan yeni rekor
20 Şubat 2020 17:34
|Gün sonu döviz fiyatları
20 Şubat 2020 17:25