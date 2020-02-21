1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, yeni ilkokul ve ortaokul tasarımını anlattı

Yeni lise tasarımının yanında ilkokul ve ortaokul tasarımına ilişkin pilot uygulama da gelecek yıl başlatılacak. İlkokulda ve ortaokulda Türkçe'de okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 beceriye ayrı bakacağız
 21 Şubat 2020 12:09
Yazdır
Bakan Selçuk, yeni ilkokul ve ortaokul tasarımını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni lise tasarımının yanında ilkokul ve ortaokul tasarımına ilişkin pilot uygulamanın gelecek yıl başlatılacağını ve pilot uygulamalar yapılmadan ulusal ölçekli değişimlere gidilmeyeceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmelerde yeni lise tasarımına ilişkin detayları paylaştı.

Yeni ilkokul, ortaokul tasarımına ilişkin ilk kez açıklamalarda bulunan Selçuk, "Bütün dünyada aklınıza gelen ilk 50 ülkeyi sıralayın, neden bu ülkelerin tamamında lisede 5-6 ders var da, bizde niye 15-16 ders var?" sorusunun kendisine sorulduğunu aktaran Selçuk, "Ders çeşidinin fazla olması öğrencilerin her konuda yüzeysel kalmasına ve derinleşememesine yol açmaktadır. Bunu çözmek mümkün ve pilot için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Artık zamanı gelmiştir, yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeni lise tasarımı hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Selçuk, gelecek yıl pilot uygulamanın başlatılacağını vurguladı.

Öğretmen hazır olmadan, altyapı, bütün sistem hazır olmadan bu sisteme başlanamayacağına işaret eden Selçuk, "Hangi illerde, kaç okulda yapacağımız belli, bunlarla ilgili bir basın duyurusu yapacağız, o zaman açıklayacağız." diye konuştu.

Pilot uygulamalar yapılmadan ulusal ölçekli değişimlere gidilmeyeceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Ortaöğretimle ilgili de inşallah Türkiye yeni bir döneme doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni lise sistemindeki üniversite sınavına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, "Öğrencilerin üniversite meselesi 5 yıl sonraki bir konu. Konuyla ilgili her türlü altyapı çalışmalarımız hazır. Öğretmen eğitimi, öğrenci rehberliği, aileleri bilgilendirme konularında içerikler, sunumlar, videolar hazırlıyoruz. Orada bir problem yok." dedi.

- "İlkokulda paradigmal dönüşüm yaşanıyor"

Bakan Selçuk, yeni lise tasarımının yanında ilkokul ve ortaokul tasarımına ilişkin pilot uygulamanın da gelecek yıl başlatılacağına dikkat çekti.

Dünyada tüm öğretim kademelerinde paradigmal bir dönüşüm yaşandığını anlatan Selçuk, "İlkokul seviyesinde hayatta karşılaşılabilecek problemlerle baş etme, hayat becerileri konusunda yetişme, yeterince oyun oynama, adabımuaşeret eğitimi, kendini ifade, jenerik becerilerin kazandırılması" gibi başlıkların ilkokul programında öne çıkacak alanlar olduğunu ifade etti.

Selçuk, Türkçe öğretimini çok önemsediğini ve bu konuya katkı verecek yapay zeka temelli Türkçe Söz Varlığı Projesi'ni bu yıl içerisinde bitireceklerini de söyledi.

- "Atölyelerle dersler iç içe geçecek"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlkokulda ve ortaokulda Türkçe'de okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 beceriye ayrı bakacağız. Bunun yanında dil becerileri üstüne inşa edilen ve matematik, Türkçe ve hayat bilgisi derslerinin hepsinin iç içe geçtiği bir yapı olacak. Yani, hayat bilgisindeki bir problemle değerler eğitimi, adabımuaşeretle ilgili meseleler, çocuğun yeterince oyun oynayabilmesi, çocuğun atölyelerde problem çözebildiği bir sistem. Sadece A, B, C, D diyerek yukarı çıkan bir çocuk istemiyoruz. İlkokul 1'de mühendislik atölyesini, drama atölyesini, sanat atölyesini, tarım atölyesini gören çocuk istiyoruz. Bu şekilde de atölyelerle dersler iç içe geçecek."

Atölyelerin yaşam tarzı, düşünüş biçimi ve üretim temelli olduğuna işaret eden Selçuk, atölyenin bir mekandan ziyade bir zihniyet, bir yaklaşım modeli olduğunu ifade etti.

Selçuk, "Eğer siz hiç atölye görmeden sadece kağıt üstünde çocuk yetiştirirseniz liseyi, üniversiteyi bitirdiğinde 'ben masa başında oturayım memur olayım' beklentisine girilir. Çünkü talaş görmemiştir, çünkü üretim yapılan kirli bir atölye görmemiştir. Çünkü üretmemiştir, üretmenin hazzını yaşamamıştır. Tam da bunu bütün çocuklarımıza vermekle ilgili şeylerden bahsediyorum. Bunu yapabiliriz, zaten şu anda 6 binden fazla atölyede bu yaklaşımı başarıyla uyguluyoruz." diye konuştu.

- Tasarım beceri atölyelerinde 60 bin hedefi

Bakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul tasarımında büyük rol oynayacak Tasarım Beceri Atölyeleri'ne ilişkin yeni hedefleri de paylaştı.

Atölyelerde "yaparak yaşayarak öğrenmenin" mümkün olduğuna işaret eden Selçuk, bir yılda Ankara'da 1513 atölye açıldığını, Kayseri'de de geçen hafta 325 atölye için protokol imzalandığını ve 2 ay içinde bunların tamamlanacağını belirttti. Selçuk, "Bir yılda, yaklaşık 6 bin 400 atölyeyi sıfırdan bitirmiş olduk. Bu atölyelerin çocuklarımızın gelişimi açısından çok olumlu olduğunu görüyoruz. İmkanlar doğrultusunda bu 6 bini asgari 60 bine doğru götürmek istiyoruz." dedi.

Öğretmenlere tasarım beceri atölyeleri de dahil olmak üzere Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) platform üzerinden yüz yüze ya da uzaktan öğretimle eğitim verileceğini de belirten Selçuk, sanatla, müzikle uğraşmanın öğretmenlere zenginlik kattığını, böylece atölye dışı derslerin de iyileştiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den okullara 'zorba oyun' uyarısı
20 Şubat 2020 19:19		 MEB'den okullara 'zorbaca içeriğe sahip oyunlara' karşı uyarı
20 Şubat 2020 16:49
Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanını açıkladı
20 Şubat 2020 11:40		 'Özel okul'lar için en az 500 m² bahçe şartı getirildi
19 Şubat 2020 17:02
MEB'den öğrencilere yeni sınıf rehberlik müfredatı
19 Şubat 2020 11:17		 Bakan Ziya Selçuk: Eğitim sınıf dışına çıktı
18 Şubat 2020 18:07
MEB'den 'başarı araştırması' ve 'e-Sınav'lar için yeni yatırımlar
18 Şubat 2020 11:10		 MEB, yeni hedefler için 61 ilde liseler inşa edecek
17 Şubat 2020 22:56
2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu
17 Şubat 2020 12:33		 MEB mesleki eğitim için 61 ilde lise inşa edecek
17 Şubat 2020 11:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:18 - Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı13:09 - Deprem korkusu evlerini unutturdu13:04 - Belediye, kurallara uymayan memurunu affetmedi12:57 - Bağırsağından ve cilt dokusundan yemek borusu yapıldı12:45 - İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu12:43 - ÖSYM'nin e-sınav merkezleri uluslararası heyetlerin ilgi odağı oldu12:42 - Çin, corona virüs aşısı için tarih verdi12:40 - HSK 36 başmüfettiş ataması yaptı12:36 - FETÖ sanığı eski öğretmen çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası12:34 - Dini inanç ve duyguları istismar sanığı: Dolandırıcı değilim yaşam koçuyum'
12:31 - KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel tanıtıldı12:31 - Cem Yılmaz'dan Serenay ile evlendik açıklaması12:30 - Kadir Şeker'in sırt çantası kriminal incelemeye gönderildi12:25 - SBÜ: FETÖ'den gözaltına alınan personelin tamamı açığa alınmıştır12:13 - Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı12:09 - Bakan Selçuk, yeni ilkokul ve ortaokul tasarımını anlattı12:07 - Gün ortasında Dolar'dan hızlı yükseliş12:07 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
2020 yılı atama izin sayılarının ilk kısmı kurumlara dağıtıldı
Gram altın 321 lirayı aştı
Promosyon rekoru Karapınar ilçe MEM'deymiş!
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
22 Ticaret ve 3 Gençlik il müdürünün atama kararnamesi yayımlandı
Şahin o günleri böyle anlattı: Şener darbeyi bekledi
Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suskunlar 2
Franz Kafka 1
atakan kayalar 4
çal kemancı 5
20.02.2020 sporting lizbon vs başakşehir maçı 5
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 1
Tatil Yerleri 5
didim 2
Cemre düştü 1
yeşim meltem şişli 1
SON İLANLAR
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartuşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Eskişehir Günyüzü SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam