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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
 21 Şubat 2020 12:13
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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 2 şüpheli, yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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