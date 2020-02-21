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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
 21 Şubat 2020 12:07
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer yoğun sis etkili oluyor.

Kara yolunun Düzce kesimi D-100 geçişinde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak mevkileri ile otoyolun 1, 2. ve 3. viyadük ve tünel girişi kısımlarında görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bolu kesiminde de Elmalık, Yumrukaya ve Köroğlu zirve noktalarında da sis etkisini gösteriyor.

Güzergahta görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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