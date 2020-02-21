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KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilk yerli otomobili Günseli tanıttı. Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışma ve 1,2 milyon saat emekle ürettiği Günselin ilk modeli olan B9, KKTC'nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi
 21 Şubat 2020 12:31
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KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel tanıtıldı

Türk mühendisler tarafından tasarlanan KKTC'nin ilk yerli ve milli arabası Günsel B9 görücüye çıktı. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde kurulan fabrikada 10 bin parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve seri üretimi 2021'de başlayacak olan Günsel'in üretim kapasitesi 2025'te yıllık 20 bin araca ulaşacak. Uzun zaman önce babaları Dr. Suat Günselin kurduğu hayali gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Babamız Dr. Suat Günselin kurduğu hayali; tasarımdan hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdük" dedi.

BAŞARILI MİLLETİN, BAŞARILI EVLATLARIYIZ

Başbakan Ersin Tatar, tanıtım gecesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugüne kadar büyük büyük isimler, büyük kahramanlar yetiştirdik. Herkes kabul etmelidir ki, mücadele yıllarından bu yana sürekli çalışan, didinen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışan Suat Günsel de bu kahramanlardan biridir. Doğu Akdenizde Kıbrısımız için çok fazla olumsuzluklardan bahsedilmektedir. Bugün burada imza atılan başarı öyküsü olumsuz konuşanları mahcup etmiştir. Çünkü biz başarılıyız, ülkesine sahip çıkan, mükemmeliyete inanan, yeteneğe sahip başarılı bir milletin başarılı evlatlarıyız. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Günsel, ülkemiz ihracatına, istihdamına, ekonomisine, kalkınmasına büyük bir katkı yapacak. Bu büyük başarıya imza atan Günsel Ailesine teşekkür ediyorum.

RAKAMLARLA GÜNSEL

Günsel'in ilk modeli B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9'un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. Günsel B9'un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 20 dakikada doldurulabiliyor. Standart şarj kullanılması durumunda ise bu süre 7 saat. Geliştirme sürecinde 100'ün üzerinde mühendisin 1,2 milyon saat emek harcadığı Günsel B9'un üretimi için 28 ülkeden 800'ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018'de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 205'te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030'da 28 milyon adete, 2040'ta ise 56 milyon adete ulaşacağı öngörülüyor. 2040'ta otomotiv piyasanın yüzde 57'sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.

Seri üretimi 2021'de başlayacak olan Günsel'in üretim kapasitesi 2025'te yıllık 20 bin araca ulaşacak. Günsel'in ilk modeli B9'un lansmanının yapıldığı gecede, bugüne kadar gizli tutulan ikinci model J9'un tanıtım maketi de davetlilerin beğenisine sunuldu. SUV olarak tasarlanan J9'un geliştirme sürecinin 2022'de tamamlanarak prototip tanıtımının yapılması planlanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günselin gecede gerçekleştirdiği sunumda ikinci model J9 modelinin seri üretimininse 2024'te başlayacağı bilgisi yer aldı.

3 BİNE YAKIN DAVETLİDEN BÜYÜK BEĞENİ

Başbakan Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Dr. Dt. Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Törenin katıldığı Günselin tanıtım gecesine yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 3 bin davetli katıldı. Günsel B9'un tasarım ve iç dizaynları ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.
Memurlar.Net
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