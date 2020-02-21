Cem Yılmaz'dan Serenay ile evlendik açıklaması
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak Yılmaz, 2. Sayfa mikrofonlarına konuştu. Ünlü komedyenden flaş evlilik açıklaması geldi.
|21 Şubat 2020 12:31
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Defne Samyeli ile ilişkisine geçtiğimiz aylarda son veren Cem Yılmaz, kısa bir süre önce oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Atina sokaklarında ilk kez yan yana görüntülenen çiftten Sarıkaya, Türkiye dönüşü "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.
'SERENAY İLE EVLENDİK'
Son olarak Cem Yılmaz, 2. Sayfa programına konuştu. Flaş bir evlilik açıklamasında bulunan Yılmaz, "Evet, evlendik" dedi.
"BABA OLMAK İÇİN EVLENECEK"
2. Sayfa programının sunucuları, Cem Yılmaz'ın ikinci kez baba olmak istediğini bu sebepten dolayı da Serenay Sarıkaya ile yıldırım nikahı kıyacağını daha önce belirtmişti.
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