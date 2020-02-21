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Dini inanç ve duyguları istismar sanığı: Dolandırıcı değilim yaşam koçuyum'

Eskişehir'de bulunan çiftlik evine gelen 27 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan kadın ve ona yardımcı oldukları öne sürülen biri oğlu 3 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
 21 Şubat 2020 12:34
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Dini inanç ve duyguları istismar sanığı: Dolandırıcı değilim yaşam koçuyum'

Eskişehir'deki çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddia edilen kadının da aralarında olduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Sibel G. (50) ve oğlu Sadık Hamza G. (25) ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan Can B. ile mağdurlar ve tarafların avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından söz verilen Sibel G, "Dolandırıcı değilim yaşam koçuyum." savunmasını yaptı.

Şikayetçi olan 27 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırmakla suçlanan sanık, kazandığı paralar için oğlunun hesabını kullandığını belirterek, para transferlerinin yasal olduğunu öne sürdü.

Danışanlarıyla yaptığı görüşmeler sonucu hizmeti karşılığında para aldığı iddiasında bulunan Sibel G, "Oğlumun hesabını ben kullanıyordum. Kendi hesabımın şifresini kaybetmiştim, suçsuzum." dedi.

Sadık Hamza G. de suçlamaları reddederek, "Ben kimseden para almış değilim. Birçoğunu tanımıyorum. Suçun ne unsurlarla ne şekilde işlendiği dahi belli değildir. Yaklaşık 7 aydır tutukluyum. Suç işlemedim, beraatimi istiyorum. Suç işlediğime dair şüphe dahi yoktur." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de mağdur olduğunu ileri süren Serkan D. ise Sibel G'nin etkisinde kaldığını, ona yaklaşık 2 milyon lirasını kaptırdığını dile getirdi.

Sibel G'nin isteği üzerine kendisinin banka hesabına gelen paraları bu kişiye verdiğini, kimin ne amaçla gönderdiğini bilmediğini iddia eden Serkan D, şöyle konuştu:

"Sibel G'ye 2012'de kayınvalidemin rahatsızlığı sebebiyle gittim. Doktorlar teşhis koyamıyordu. Hoca olarak söylenen Sibel G'nin yanına gittim. Kayınvalidemi götürdüm. Seanslar uyguladı. Sibel G, üzerimizde büyüler olduğunu söylüyordu. Dediklerini yapıyorduk. Her seansta para veriyorduk. Sohbetler sırasında Sadık Hamza G. de oradaydı, her şeyden haberi vardı. Sibel G'nin yaptığı işleri herkese anlatmaya başladıktan sonra beni sopayla dövdü. Sadık Hamza G. de çenemi kırdı."

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Soruşturma

Eskişehir'de, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Sibel G. hakkında, geçen yıl ağustos ayında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Sibel G'nin, teknik ve fiziki takip sonucunda Sakarya'nın Serdivan ilçesinde olduğu tespit edilmişti.

Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Suç Araştırma Timinin katıldığı operasyonla ilçedeki bir apartın bahçesinde gözaltına alınan Sibel G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında yakalanan ve Sibel G'ye yardımcı oldukları öne sürülen 3 kişiden, oğlu Sadık Hamza G. de tutuklanmış, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, 4 sanığın, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep ediliyor. Dosya kapsamında 27 şikayetçinin bulunmasından dolayı sanıkların, her bir mağdur için 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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