HSK 36 başmüfettiş ataması yaptı
|21 Şubat 2020 12:40
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HSK'nın konuya ilişkin açıklaması:
HSK Teftiş Kurulu Başkanlığında beş yıllık hizmet sürelerini dolduran Kurul Müfettişleri Serkan ANKITCI, Ahmet TÜROĞLU, Osman Nuri YİĞİT, Murat KAHRAMAN, Erşan AYTEMİZ, Nazım TUNÇ, Yalçın GÖNENÇ, Özgür KUZULU, Mustafa İNANÇ, Yücel GENCER, Mustafa Volkan ULUÇAY, Recep İBİŞ, Murat SUD, Ali İhsan SEVER, Ufuk ŞAHİN, Alparslan ŞENTÜRK, Gökhan HAS, Can YAVUZ, Uğur YILDIRIM, Tolga TOMBAK, Şeref ERMİŞ, Savaş AKBULUT, Yavuz Selim AYDEMİR, Alper Sinan ERMİŞ, Ahmet Serhat Ergin KANAT, Süleyman AKSOY, Halil YILDIRIM, Abdulkadir KURU, Gökhan BOYRAZ, Ertuğrul CEYLAN, Ali ARSLAN, Cehdi Cihan SEZEN, Hamit ÇAKMAK, Duran POLAT, Vasvi GÜNDOĞDU ve Orhun TAŞKIN Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 19.02.2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile Kurul Başmüfettişliğine atanmalarına karar verilmiştir.
Ataması gerçekleştirilen Kurul Başmüfettişlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Hakimler ve Savcılar Kurulu
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