Çin, corona virüs aşısı için tarih verdi
Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip corona virüs (Covid 19) aşısı için klinik testlerin en erken nisan ayı sonlarında başlayacağı belirtildi
|21 Şubat 2020 12:42
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Çin'de 2 binden fazla insanı öldüren corona virüs için geliştirilen aşının en erken nisan ayı sonlarında klinik testlerine başlanacağı açıklandı.
Ulusal Sağlık Komisyonu da, iyileşen hastalardan alınan kan örneklerinin, ağır hastaların tedavisinde olumlu etkiler gösterdiğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü ise geçtiğimiz günlerde, corona virüse karşı geliştirilen aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini açıklamıştı.
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