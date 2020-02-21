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ÖSYM'nin e-sınav merkezleri uluslararası heyetlerin ilgi odağı oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: Afganistan heyeti, ÖSYM ziyaretinde sınav faaliyetlerimiz ve sınav teknolojisi alt yapımız hakkında bilgiler aldı. ÖSYM'nin özellikle elektronik sınav altyapısı, heyet üyeleri arasında ilgi odağı oldu
 21 Şubat 2020 12:43
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ÖSYM'nin e-sınav merkezleri uluslararası heyetlerin ilgi odağı oldu

- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Afganistan Ulusal Sınav Kurumu heyetine ÖSYM'nin sınav teknolojisine ilişkin bilgiler verildiğini belirterek, "Elektronik sınav merkezlerimiz, uluslararası heyetlerin ilgi odağı oluyor." dedi.

Aygün, AA muhabirine Afganistan Ulusal Sınav Kurumunun teknolojik altyapıyı yerinde incelemek üzere ÖSYM'ye yaptığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖSYM'nin uzun yıllar sonucunda edindiği tecrübeyle, uyguladığı sınavlarla ve yaptığı seçme ve yerleştirmelerle ciddi bir sınav tecrübesi ve bilgi birikimi olduğunu vurgulayan Aygün, konuk heyetin merkezin bilgi ve tecrübelerini görmek üzere ÖSYM'yi ziyaret ettiğini aktardı.

Daha önce kurumu ziyaret eden Özbekistan ve Kosova heyetleriyle de sınav tecrübelerini paylaştıklarını belirten Aygün, Afganistan Ulusal Sınav Kurumu yetkililerininin daha önce de kuruma geldiğini ve Afganistan sınav altyapısının oluşmasında "Türkiye ÖSYM modelini" örnek aldığını kaydetti.

Aygün, Afgan heyetinin isteği üzerine gerçekleşen son ziyarete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afganistan heyeti, ÖSYM ziyaretinde sınav faaliyetlerimiz ve sınav teknolojisi altyapımız hakkında bilgiler aldı. Heyet, sınav sorularının hazırlanma süreci ve sınav organizasyonlarının yönetilmesi noktasında ilgili başkan yardımcılarımızın ve daire başkanlarımızın yaptıkları sunumlara katıldılar. ÖSYM'nin özellikle elektronik sınav altyapısı heyet üyeleri arasında ilgi odağı oldu."

Aygün, Afgan heyete e-sınav teknolojinin yanı sıra Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile ilgili bilgilendirme yapıldığını aktardı.

- "Elektronik sınav teknolojisi fark yaratıyor "

Aygün, aynı anda 5 bin kişinin sınava girebildiği Esenboğa Elektronik Sınav (e-Sınav) Merkezi'ni Afgan heyetinin çok beğendiğini belirtti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Elektronik sınavlar, sınav teknolojisinin geldiği önemli bir seviye. Süreç içerisinde kurumlar dijital olarak dönüşüyor ve çağın gereklerine göre uyumlanıyor. Biz de bu dönüşüme uyum sağlıyoruz. Elektronik ortamda gerçekleştirdiğimiz e-YDS sınavlarımızın sayısını artırıyor ve başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Elektronik sınav merkezlerimiz, uluslararası heyetlerin ilgi odağı oluyor." diye konuştu.

ÖSYM'yi ziyaret eden heyette Afganistan Ulusal Sınav Kurumu Başkanı Prof. Dr. Adbul Kadir Khamosh, daire başkanları Sayed Ravzatullah Majeed, Dost Mohammad Faizi, Lutf ul Rahman Hakmal, Haidar Jan Zazai ile Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği Görevlisi Ruhullah Nuri yer aldı.

Anadolu Ajansı
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