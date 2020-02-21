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Bağırsağından ve cilt dokusundan yemek borusu yapıldı

Antalya'da 3,5 yıl karnından midesine yerleştirilen hortumlarla beslenen Mehmet Koç, bağırsağından ve cilt dokusundan yapılan yemek borusu sayesinde ağız tadıyla beslenmenin keyfini yaşıyor
 21 Şubat 2020 12:57
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Bağırsağından ve cilt dokusundan yemek borusu yapıldı

İşlevini kaybeden yemek borusu, Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda ince bağırsak ve cilt dokularından yeniden yapılan Mehmet Koç, midesine yerleştirilen hortumla beslendiği 3,5 yılın ardından ağız tadıyla yemek yemenin keyfini yaşıyor.

Eskişehir'de yaşayan 2 çocuk babası emekli makinist 70 yaşındaki Koç'a 6 yıl önce gırtlak kanseri teşhisi konuldu.

Ameliyatla gırtlağı alınan Mehmet Koç'un hastalığı, 2 yıl sağlıklı bir hayat sürdükten sonra yeniden nüksetti. Gördüğü tedaviler sonrası yemek borusu sertleşen ve daralan Koç, 3,5 yıl önce yemek borusunu kullanamaz hale geldi.

Doktorlar, karnından midesine yerleştirilen hortumlarla beslenen Mehmet Koç'un ailesine, "Yemek borusuna bir şey yapılamaz. Hasta ölene kadar bu şekilde yaşayacak." şeklinde görüş bildirdi.

İnternetten dünyada gırtlak ve yemek borusuyla ilgili yapılan ameliyatları takip eden aile, mutlu haberi tedavi için başvurdukları Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'dan aldı.

Özkan, kontrollerin ardından gerçekleştirdiği operasyonda Mehmet Koç'a bağırsak ve cilt dokularından yemek borusu yaptı.

- 3,5 yılın ardından ilk kez ağzından beslendi

Koç, yaklaşık 2 aylık takibin ardından 3,5 yıl sonra ilk defa ağızdan beslendi. Ağız tadıyla yemek yemenin keyfini çıkaran Mehmet Koç, ilk olarak tadını çok özlediğini söylediği etli pideyi ve salatayı yedi.

Hastanede ses protezi de takılan Koç, kısık sesle de olsa konuşabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Yiyemediğim her şeyi yiyorum"

Mehmet Koç, AA muhabirine, yıllar sonra yeniden bir şeyler yiyebildiği için adeta çocuk gibi mutlu olduğunu söyledi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür eden Koç, "Yiyemediğim her şeyi yiyorum. Biraz yavaş yemeye çalışıyorum ama o tatları yeniden almak çok güzel." dedi.

Eşi Emine Koç ise 3,5 yıldır çok üzüntülü günler geçirdiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Ömer Özkan'a minnettar olduklarını anlatan Koç, "Bizim için bu durum gerçekten bir mucizeydi. Bu kadar çabuk iyileşmesini beklemiyorduk. 'Önce sıvı gıdalarla başlar' diye düşünmüştük. Bizimle beraber her şeyi yiyebiliyor." diye konuştu.

- Orijinal yerinde yemek borusu yapıldı

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan ise tümör sonrası radyoterapi alan hastalarda bu tarz ameliyatların dünyada ender yapıldığını dile getirdi.

Hastanın orijinal yerinde yemek borusu yaptıklarına dikkati çeken Özkan, "Hem sağlıklı şekilde yiyebilmeye hem de ses proteziyle tekrar konuşmaya başladı. Hastanın hayat konforu düzeldi. Yıllardır tat alamayan birinin artık ağzının tadıyla yemek yemeye başlaması önemliydi." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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