Deprem korkusu evlerini unutturdu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak 2020'de meydana gelen ve Kırkağaç ilçesine bağlı mahallelerde hasara neden olan depremler vatandaşları çadıra mahkum ederken, deprem korkusuyla evlerine giremeyen vatandaşlar 30 gündür hayatlarını çadırda sürdürüyor.

22 Ocak'ta Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evlerinde oldukça hasar meydana gelen Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki vatandaşlar 30 gündür çadırda yaşamlarına devam ediyor. Evlerine gitmeye hazırlanan vatandaşlar Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde 18 Şubat'ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden çadırlarına döndü. Deprem korkusuyla evlerine giremeyen vatandaşlar çadır hayatına mahkum oldu.

Çadırlar su almasın diye etrafı kumla çevrildi

Öte yandan kış mevsiminin kendisini hissettirdiği günlerde yağışlar nedeniyle vatandaşlar çadırların içine su girmemesi amacıyla etrafını kumla örttü. Çadır yaşamına alışmaya çalıştıklarını söyleyen depremzedelerden Ahmet Kelebek, "Alışmaya çalışıyoruz. Bir eve alışamadık. Burada gece yatıp, gündüz evde kahvaltımızı yapardık. Gecen akşam evde akşam yemeği yiyecektik. Namazımı kıldım. Tam yemeğe oturacağım sırada deprem oldu. Çocuk bağırdı. Sofranın üzerinde bir birimize kenetlendik. Annesi zaten anjiyo oldu. Korkumuzdan yerimizden kalkamadık. Bir öncekinden daha çok büyük geldi bana. Siniyi toparladığımız gibi arabanın bagajına attık. Geldik yemeğimizi burada yedik" dedi.

"Eve girmeye korkuyorum"

Evlerine girmeye korktuklarını belirten Kelebek, "Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Nasıl bir psikoloji. Daha önce ben bir gece evde yattım. O gece yakalandıktan sonra ben bile artık eve girmeye korkuyorum. Ev iki katlı hasarımız da yok ama korkuyoruz. Ne kadar daha sürecek bilmiyoruz. 5-6 ay daha sürer diyorlar. 22 Ocak'tan bu yana çadırdayız. Kimi gün köye gidiyoruz. Duramıyoruz. Çocuğum okula gidiyor, kızım işe gidiyor. Bırakıp gidemiyorsun. Dün Kırkağaç izcilik kampına gittik. Oğlanı orada hemen banyo yaptırdım. Bu tür ihtiyaçlarımızı korkudan zorla yapıyoruz" diye konuştu.

"Rahat uyumak için çadırda kalıyoruz"

Rahat uyumak için çadırda kaldıklarını belirten depremzedelerden Yılmaz kelebek ise "Son yaşadıklarımızdan sonra gece rahat uyumak için çadırda kalıyoruz. Evlerimiz de yakın ufak tefek ihtiyaçlarımız olduğunda karşılıyoruz. Gerek muhtarımız gerekse de devletimiz yardımcı oluyor. Gece rahat uyuyamıyoruz. Onun için çadıra geliyoruz. Ufak bir şey olduğunda evde duramıyorsun. En son deprem olduğunda camideydik, çok etkilendik. Bana en büyüğü son deprem geldi. Önceden kahvaltıyı burada yapmıyordum. Artık çadırda yapıyorum. Buradan taşınmayı düşünmüyorum. Memleketimiz burası burada doğduk burada büyüdük" ifadelerini kullandı.