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Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde çığ bekleniyor
 21 Şubat 2020 13:18
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Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde çığ bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde 26 Şubat Çarşamba gününe kadar daha önce yağan karın erimesi ve mevcut kar örtüsü üzerine yeniden kar yağması beklendiğinden, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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