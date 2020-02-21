Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde çığ bekleniyor
|21 Şubat 2020 13:18
|Yazdır
Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde çığ bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde 26 Şubat Çarşamba gününe kadar daha önce yağan karın erimesi ve mevcut kar örtüsü üzerine yeniden kar yağması beklendiğinden, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İdlib şehidi memleketi Gaziantep'te toprağa verildi
21 Şubat 2020 14:08
|'Öğrenciler üşümesin' diye öğretmen ve hayırseverler kalorifer sistemi yaptırdı
21 Şubat 2020 13:37
|Deprem korkusu evlerini unutturdu
21 Şubat 2020 13:09
|Altı tarihi hamam üstü iş merkezi
20 Şubat 2020 22:18
|Malatya'da koronavirüs karantinası iddiası yalanlandı
20 Şubat 2020 20:46
|Belek'te bu yıl 2 halk plajı hizmete girecek
20 Şubat 2020 20:30
|Maaş ödeyemeyen belediye, hayvanları satışa çıkardı
20 Şubat 2020 18:20
|Hamsi sezonu bitti, tekneler limana döndü
20 Şubat 2020 17:15
|İstanbul'un en çok elektrik tüketen ilçesi
20 Şubat 2020 17:03
|Deprem bölgesinde kira artıranın evi ilana çıkmayacak
20 Şubat 2020 15:20