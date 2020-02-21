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'Banker Bilo' gerçek oldu

Kaçak göçmenleri Avrupa'ya götüreceğiz diyerek Adana'da terk ettiler
 21 Şubat 2020 13:38
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'Banker Bilo' gerçek oldu

İzmir üzerinden Avrupa'ya götürme vaadiyle 130 kaçak göçmenin her birinden bin dolar alan insan kaçakçıları, göçmenleri Adana'da yol kenarına terk etti. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adana'da ihbar üzerine bir yol kenarında 130 kaçak göçmen yakalandı.

D-400 Karayolu üzerindeki bir fabrika önünde bekleyen kaçakları görenler polisi aradı. Bölgeye gelen ekipler, yol kenarındaki yeşillik alanda oturan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmenle karşılaştı.

İZMİR ÜZERİNDEN AVRUPA VAADİ

Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu kaçak göçmenleri, insan kaçakçılarının, 'İzmir üzerinden Avrupa'ya gideceksiniz' diyerek, Adana'da bıraktıkları ortaya çıktı.

KİŞİ BAŞI BİN DOLAR

İnsan kaçakçılarına kişi başı bin dolar verdikleri belirlenen kaçaklar, ülkelerindeki savaş ve açlıktan kaçtıklarını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek istediklerini anlattı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

'BANKER BİLO' FİLMİNİ ANDIRDI

Kaçak göçmenlerin başına gelenler, Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi akıllara getirdi.
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