Mesleki eğitimde burs miktarında yüzde 500'lük artış

Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilere verilen burs miktarı, son bir yılda yüzde 500, döner sermaye kapsamında yapılan üretimden aldıkları katkı payı da yüzde 50 arttı.

Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için son yıllarda önemli adımlar atan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu süreçte sektörlerle güçlü ve sistematik iş birlikleri kurarak eğitim kalitesini yükseltmenin yanı sıra öğrenciler için mesleki eğitimi cazip kılacak seçenekleri de artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Bakanlık, mesleki ve teknik eğitimi öğrenciler için burs imkanlarını yükseltmeye çalışıyor.

Bakanlık sektörlerle son bir yılda kurduğu güçlü iş birliklerinde, başarılı öğrencilere burs verilmesini protokollerin vazgeçilmez maddesi haline getirdi.

Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilere verilen burs miktarı son bir yılda yüzde 500, döner sermaye kapsamında yapılan üretimden öğrencilerin aldığı katkı payı da yüzde 50 arttı.

Sektörle imzalanan protokoller kapsamında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrencilere 500 bin lira burs sağlanırken, bu rakam 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece, son bir yılda öğrencilere verilen burs miktarı, bir önceki eğitim öğretim yılına göre yüzde 500 artış gösterdi.

Öğrencilere verilen burs miktarlarında en büyük pay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MEB arasında turizm alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla imzalanan iş birliği kapsamında gerçekleşti. İki bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamına alınan okullardaki öğrencilere, yaklaşık 1 milyon lira burs desteği sağlandı.

- Öğrencilerin üretimden aldıkları pay yükseldi

MEB, mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin mesleki becerilerini uygulamalı şekilde artırma imkanı veren döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarını yükseltmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, döner sermaye kapsamındaki üretimden yapılan hazine kesintisi 2018 sonunda yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürülmüştü. Bu teşvik ile 2019'da mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 2018'e göre yüzde 40'lık artış sağlanarak 400 milyon liralık üretim gerçekleştirildi.

Mesleki ve teknik eğitim öğrencileri, üretime yaptıkları katkı oranında elde edilen gelirden pay alabiliyor. Bu kapsamda, 2018'de öğrencilerin üretimden aldıkları pay 14 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu rakam 2019'da 21 milyon liraya yükseldi. Böylece, öğrencilerin döner sermaye kapsamında, üretime yaptıkları katkıları dolayısıyla aldıkları pay, 2018'e göre 2019'da yüzde 50 arttı.

- "Mesleki ve teknik ortaöğretimi güçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor"

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin, "Mesleki ve teknik ortaöğretimi güçlendirmek için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Sektörlerle kurduğumuz güçlü iş birlikleri, hem mesleki ve teknik eğitimin kalitesini hem de öğrencilere sunulan imkanları artırıyor. Özellikle başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi tercih etmeleri için eğitim süresinde cazip burs desteğine, mezun olmaları durumunda da istihdam önceliğine ağırlık veriyoruz." ifadesini kullandı.

Bu çalışmaların kısa sürede meyvelerini verdiğine dikkat çeken Özer, "Mesleki ve teknik eğitimde başarılı öğrencilere sağlanan burs miktarı bir önceki yıla göre yüzde 500 arttı. Bu artışta, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptığımız iş birliğinin çok büyük katkısı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Döner sermaye kapsamında yapılan üretim kapasitesini artırdıkları için de öğrencilerin aldıkları payın yüzde 50'lik artışla 21 milyon liraya yükseldiğine işaret eden Özer, "Bu miktarların giderek artacağına inanıyorum. Süreci yürüten çalışma arkadaşlarıma ve sürece katkı veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.