Aile Bakanlığı'ndan Atakan açıklaması
|21 Şubat 2020 13:48
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Sosyal medyada gündem olan 10 yaşındaki Atakan'la ilgili Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Saygıdeğer basın mensuplarının ve kamuoyunun dikkatine;
Bir çocuğumuzun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz.
Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir.
Ancak doğru destek ve yönlendirme ile çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlamak mümkün olduğundan, bütüncül değerlendirme yapılmadan münferit birkaç video üzerinden çocuğumuza dair beyanların menfi etkileri olacaktır.
Uzmanlar aile ile görüştü
Bakanlık olarak, yürüttüğümüz mesleki çalışma çerçevesinde, uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür.
Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır.
Çocuklarımızın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bir kez daha altını çizerek; çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz."
Atakan Kayalar çocuğumuz hakkındaki basın açıklamamız. https://t.co/YKZJz0mlU1 pic.twitter.com/pp4XUIetz0T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@ailevecalisma) February 21, 2020
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