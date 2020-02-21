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Millet Kütüphanesi'ne giriş işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Vatandaşlarımız Millet Kütüphanesi'ne günübirlik ziyaretlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sisteme doğrudan okutarak hızlıca giriş yapabiliyor. Nüfus cüzdanlarını henüz değiştirmemiş vatandaşlarımız da görevlilerin yardımıyla edindikleri 24 saat geçerli hızlı geçiş kartıyla hizmetlerden yararlanabiliyor
 21 Şubat 2020 13:52
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Millet Kütüphanesi'ne giriş işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Millet Kütüphanesi'ne yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ve nüfus cüzdanlarıyla giriş yapılabileceğini belirterek, "Dijital Dönüşüm Ofisimizin çalışmalarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden de hızlı geçiş imkanı sağladık. Bunun için Hızlı Giriş Sistemi'nde oluşturulacak geçiş kartının karekodu vatandaşımızın cep telefonuna gönderiliyor. Bu karekodla Millet Kütüphanesi'ne giriş yapılabiliyor." dedi.

Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden vatandaşların yararlanma işlemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kütüphaneye giriş için bürokratik işlemler olmayacağını belirten Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla buradan yararlanmanın kolaylaştırıldığını söyledi.

Koç, "Vatandaşlarımız Millet Kütüphanesi'ne günübirlik ziyaretlerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sisteme doğrudan okutarak hızlıca giriş yapabiliyor. Nüfus cüzdanlarını henüz değiştirmemiş vatandaşlarımız da görevlilerin yardımıyla edindikleri 24 saat geçerli hızlı geçiş kartıyla hizmetlerden yararlanabiliyor." diye konuştu.

- e-Devlet'ten üyelik kolaylığı

Vatandaşların hızlı şekilde kütüphaneye girebilmelerine imkan sağlamak için teknolojik imkanlardan yararlanıldığını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Dijital Dönüşüm Ofisimizin çalışmalarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden de hızlı geçiş imkanı sağladık. Bunun için Hızlı Giriş Sistemi'nde oluşturulacak geçiş kartının karekodu vatandaşımızın cep telefonuna gönderiliyor. Bu karekodla Millet Kütüphanesi'ne giriş yapılabiliyor. Böylece vatandaşlarımız kolaylıkla buradaki eserlere erişim imkanı yakalıyor. Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, e-Devlet üzerinden üyelik başvurularını da yapabiliyor. Böylece ödünç kitap alma, internet kullanımı, fotokopi, yiyecek-içecek ve kitap rezervasyonu gibi hizmetlerden faydalanma imkanı oluyor."

- Arabalarıyla gelenlere park imkanı

Koç, özel araçlarıyla kütüphaneye gelen vatandaşlara park kolaylığının da sağlandığını kaydetti.

Buradaki görevlilere ait tablet cihazlarda bulunan uygulama sayesinde gelenlerin araç ve kimlik bilgilerini vererek Millet Kütüphanesi'ne girebildiğini vurgulayan Koç, böylece kütüphanede bulunan 4 milyon basılı, 120 milyon elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eserlere ulaşımın mümkün olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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