1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
 21 Şubat 2020 14:11
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulundu, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: İdlip halkına zulüm durmazsa çekilmeyeceğiz
21 Şubat 2020 15:10		 Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
21 Şubat 2020 15:02
Bakan Soylu açıkladı... Güvensiz otobüs firmaları açıklanacak
21 Şubat 2020 14:59		 Binali Yıldırım: Darbe söylentisi çıkaranlar 15 Temmuz'u düşünsün
21 Şubat 2020 14:53
Hakimler mesleğe başlarken ihtisaslaşacak
21 Şubat 2020 14:38		 Bakan Kurum: 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık
21 Şubat 2020 13:58
Tarım Bakanı Pakdemirli, destekleri açıkladı
21 Şubat 2020 11:54		 '2023'e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz'
21 Şubat 2020 11:25
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
21 Şubat 2020 10:25		 Sinirlioğlu BMGK'da sert çıktı: O benim muhatabım değil
21 Şubat 2020 10:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:24 - Orgeneral Çetin: 144 terörist etkisiz hale getirildi15:19 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı15:18 - Gram altın 322, dolar 6,12 lira aştı15:15 - Amatör telsizcilerin geliştirdiği 'amatörcell' afetlerde hayat kurtaracak15:14 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere 'Simit-kahvaltı kartı'15:10 - Başörtülü kızlara saldıran kadınlara 2 yıl hapis cezası15:10 - Erdoğan: İdlip halkına zulüm durmazsa çekilmeyeceğiz15:05 - Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası15:02 - Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında14:59 - Bakan Soylu açıkladı... Güvensiz otobüs firmaları açıklanacak
14:53 - Binali Yıldırım: Darbe söylentisi çıkaranlar 15 Temmuz'u düşünsün14:46 - Adliye önünde kan aktı, o anlar kameralara yansıdı14:44 - AYM, Şubat ayını 54 dosya görüşerek kapatacak14:43 - İsrail'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü14:38 - Hakimler mesleğe başlarken ihtisaslaşacak14:36 - İçişleri'nden polisler için 8/24 çalışma ve yıllık izin genelgesi14:31 - Umutsuz Wuhanlılar paralarını uçak yapıp camdan atıyor14:30 - Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
Polislere evlilik yıl dönümünde bir gün izin verilecek
2020 yılı atama izin sayılarının ilk kısmı kurumlara dağıtıldı
İçişleri'nden polisler için 8/24 çalışma ve yıllık izin genelgesi
Gram altın 322, dolar 6,12 lira aştı
Promosyon rekoru Karapınar ilçe MEM'deymiş!
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!
22 Ticaret ve 3 Gençlik il müdürünün atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çeyrek altın 2
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 1
26.02.2020 kulüp başkanları toplantısı 2
didim 2
yanlış yazılan sözcükler 4
Ciro immobile 3
iyotlu iyotsuz ikilemi 5
Es Reicht 2
mahallede tüm köpeklerin aynı anda havlaması tesadüf değildir 1
kadın ile erkek beynindeki empati farkı 5
SON İLANLAR
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Kartuşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam