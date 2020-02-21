Genç kadının feci ölümü: 4 araç art arda ezdi
|21 Şubat 2020 14:13
|Yazdır
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada bir kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada otomobilin çarpıp savurduğu kadına görgü tanıklarının iddiasına göre art arda tır, kamyon ve ticari araç olmak üzere 3 araç daha çarptı.
Kaza, Çerkezköy ilçesi Yünsa Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Kapaklı ilçesi istikametinden Çerkezköy ilçesi istikametine doğru B.A. yönetimindeki 34 SD 5451 plakalı otomobil, yol üzerinde bulunan Perihan A. (27) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına seyir halinde bulunan tır, kamyon ve ticari olmak üzere 3 araç daha çarptı. Çarpmanın etkisi ile genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Bunun üzerine genç kadın Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli sürücüyü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kadının başka bir araçtan, dışarı atıldığı ve bunun üzerine yoldan geçen aracın çarptığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili ayrıntılar, polis ekiplerinin incelemesinin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adliye önünde kan aktı, o anlar kameralara yansıdı
21 Şubat 2020 14:46
|Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü
21 Şubat 2020 14:30
|FETÖ sanığı eski öğretmen çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası
21 Şubat 2020 12:36
|Dini inanç ve duyguları istismar sanığı: Dolandırıcı değilim yaşam koçuyum'
21 Şubat 2020 12:34
|Kadir Şeker'in sırt çantası kriminal incelemeye gönderildi
21 Şubat 2020 12:30
|15 gündür kayıp olan Dilek'in cesedi Spil Dağı eteklerinde bulundu
21 Şubat 2020 12:01
|KKTC sahilinde bulunan cesedin kayıp bekçi Avcı'ya ait olduğu belirlendi
21 Şubat 2020 11:47
|Yaralı köpeğe polis şefkati
21 Şubat 2020 11:45
|Arkadaşların bıçaklı kavgası ölümle sonuçlandı
21 Şubat 2020 11:38
|Baharın habercisi cemre havaya düştü, buzlar çözüldü
21 Şubat 2020 11:13