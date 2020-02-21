10 ilde yeni şehir hastanesi inşa edilecek
|21 Şubat 2020 14:24
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Sezai Erhan- yeniakit.com.tr
Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci fazını kapsayan şehir hastaneleri projesinde önemli bir mesafe alındı. Yap-İşlet-Devret modeli yerine bütçe imkanları ile devlet tarafından yapılacak şehir hastaneleri Cumhurbaşkanlığı 2020 Yatırım Programı'nda geniş yer buldu. Buna göre, toplamda 10 bin 300 yatak kapasiteli yeni şehir hastaneleri yatırım projelerine bu yıl için 1 milyar lira harcanması hedefleniyor.
İşte o iller
Bu yatırımların Aydın, Antalya, Denizli, Diyarbakır Kayapınar, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, İstanbul Sancaktepe ile Trabzon illerine gerçekleşeceğine yer verilen programda, bu şehir hastanelerinin 2023 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Proje ihalesi yapılan İstanbul Sancaktepe şehir hastanesi ise 2 bin 100 yatak kapasite ve 504 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.
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