İçişleri'nden polisler için 8/24 çalışma ve yıllık izin genelgesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 il emniyet müdürlüğüne genelge gönderildi
|21 Şubat 2020 14:36
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 il emniyet müdürlüğüne genelge gönderildi.
Genelgeye göre, il emniyet müdürlüklerine bağlı polis merkezi amirlikleri ve resmi ekiplerde 8 saat çalışıp 24 saat istirahat sistemine tamamen geçilecek.
Diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlemeler yapılacak.
Personelin senelik izinleri, kış ve yaz aylarında olmak üzere iki dönem halinde
planlanacak ve yıllık iznin en az 3'te biri kış aylarında kullandırılacak.
Böylece her personelin izninin tamamını her yıl kullanması sağlanacak.
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