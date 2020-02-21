1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM, Şubat ayını 54 dosya görüşerek kapatacak

2020 yılının başından bu yana haftalık 50 bireysel başvuru dosyasını gündeme alan Anayasa Mahkemesi, 26-27 Şubat tarihinde 54 dosya görüşerek ayı kapatacak.
 21 Şubat 2020 14:44
Yazdır
AYM, Şubat ayını 54 dosya görüşerek kapatacak

2020 yılının başından bu yana haftalık 50 bireysel başvuru dosyasını gündeme alan Anayasa Mahkemesi, 26-27 Şubat tarihinde 54 dosya görüşerek ayı kapatacak. Genellikle tutukluluk, gözaltı süresi, kötü muamele gibi dosyaların ağırlıklı olduğu gündemde;

Ölüm olayını öğrenen kamu görevlisinin durumu yetkili makamlara bildirmemesi ve buna ilişkin soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülememesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği,

Bir polis memurunun mesai saati dışında sivil kıyafetli iken tartıştığı kişiye karşı beylik silahını kullanması neticesinde meydana gelen ölüm olayıyla ilgili olarak devletin gerekli önlemleri almaması,

Atama işleminin iptali talebiyle açılan davanın ehliyet yönünden reddi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının; sendika işyeri temsilcisinin görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle sendika hakkının ihlal edildiği,

Özlük haklarına ilişkin olarak açılan davada açık takdir hatası ile karar verilmesi,

Aynı durumda bulunan kişiler tarafından aynı idari işlemin iptali ve zararın tazmini istemiyle açılan davalarda farklı kararlar verilmesi,

Başvuru olağanüstü hal döneminde kamu kurumu olan asıl işverenin istemiyle uygulanan şüphe feshine karşı açılan işe iade davasında silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesinin ihlal edildiği

Askeri okuldan ilişik kesme işleminin iptali ve özlük haklarının ödenmesi istemiyle açılan davada yerleşik içtihada aykırı karar verilmesi,

Ulusal bir gazetede yayımlanan bir köşe yazısı nedeniyle üç gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmesi,

Gibi İddialara ilişkin dosyalarda bulunmaktadır.

26 Şubat 2020 Gündemi

Sıra No

Başvuru No

Konusu

1

2016/37686

Başvuru, tutuklu olan başvurucunun avukatıyla görüşmesinin teknik araçlarla kayda alınması ve infaz memurunun görüşmeyi izlemesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2

2016/22178

Başvuru, tutuklu olan başvurucunun avukatıyla görüşmesinin teknik araçlarla kayda alınması, infaz memurunun görüşmeyi izlemesi ve görüşme süresi ile belge alışverişinin sınırlandırılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

3

2017/18684

Başvuru, ceza infaz kurumunda bulunan başvurucunun avukatıyla görüşmesinin teknik araçlarla kayda alınması dolayısıyla tutukluluğun hukukiliğine etkili bir şekilde itiraz edilememesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

4

2017/35678

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

5

2018/17073

Başvuru; vekalet ücretinin yapılan düzenlemeyle azaltılması nedeniyle mülkiyet hakkının, gözaltı tedbirinin hukuka aykırılığı nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, haksız gözaltı tedbiri nedeniyle ödenen tazminatın yetersiz olması ve adli kontrol tedbirine dayalı tazminat talebinin değerlendirilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

6

2016/66486

Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

7

2015/19545

Başvuru; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan bazı şehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararlarının yaşama, işkence ve eziyet yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği ve özel hayatın gizliliği haklarını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

8

2017/19395

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

9

2017/6046

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

10

2018/8173

Başvuru, gözaltı ve tutuklama kararının hukuka aykırı olması, tutukluluğun makul süreyi aşması, sulh ceza hakimliklerinin ve ağır ceza mahkemelerinin doğal hakim güvencesine sahip, tarafsız ve bağımsız olmaması, tutukluluk incelemeleri ile tutukluluğa itiraz incelemeleri sonucunda verilen kararların tebliğ edilmemesi, tahliye taleplerinin incelenmemesi, tutukluluk incelemesinin kanuni süresi içinde yapılmaması, tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

11

2016/15712

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

12

2017/14372

Başvuru, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğa ilişkin kararların bağımsız ve tarafsız olmayan sulh ceza hakimliklerince verilmesi, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutukluluk ve itiraz incelemelerinin duruşmalı olarak incelenip karara bağlanmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; elkoyma kararı nedeniyle mülkiyet hakkının, etkili şekilde savunma yapılmasına izin verilmemesi ve masumiyet karinesinin ihlal edilmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının; gözaltı sürecindeki bazı uygulamalar nedeniyle de kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

13

2016/70779

Başvuru; ceza infaz kurumunda tek kişilik odada tutulma nedeniyle kötü muamele yasağının, kurumda kalınan süre boyunca avukatla görüşmenin kaydedilmesi, çalışma alanı temin edilmemesi ile talep edilen yayın ve belgelere ulaşılamaması nedeniyle savunma hakkının, hakimlik mesleğinden çıkarılma nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

14

2016/3594

Başvuru, gözaltında polis tarafından darp ve taciz edilme iddiasıyla yapılan şikayetle ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

15

2016/11927

Başvuru, reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna yönelik olarak yapılan şikayetle ilgili olarak etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle maddi ve manevi varlığın korunması hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

16

2016/23940

Başvuru, ölüm olayını öğrenen kamu görevlisinin durumu yetkili makamlara bildirmemesi ve buna ilişkin soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülememesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

17

2016/14675

Başvuru, ceza infaz kurumunda bulunan mahpusun intihar etmesini önlemeye yönelik tedbirlerin alınmaması ve bu olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

18

2016/9796

Başvuru; bir polis memurunun mesai saati dışında sivil kıyafetli iken tartıştığı kişiye karşı beylik silahını kullanması neticesinde meydana gelen ölüm olayıyla ilgili olarak devletin gerekli önlemleri almaması ve etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının, açılan tam yargı davasının makul sürede neticelendirilmemesi ve yargılamanın sonucu itibariyle adil olmaması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

19

2016/80373

Başvuru, güvenlik güçlerine karşı yapılan terör saldırısında yaralananlara müdahale etmek üzere yola çıkan ambulans şoförünün çatışma arasında kalarak hayatını kaybettiği olayda devletin yaşamı koruyucu tedbirleri almaması ve bu olayla ilgili olarak etkili ceza soruşturması yürütülmemesi nedenleriyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

20

2015/3324

Başvuru, atama işleminin iptali talebiyle açılan davanın ehliyet yönünden reddi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının; sendika işyeri temsilcisinin görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle sendika hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

21

2016/4091

Başvuru, özlük haklarına ilişkin olarak açılan davada açık takdir hatası ile karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

22

2016/392

Başvuru, kesinleşmiş mahkümiyet kararı olmadığı halde suçlayıcı ifadelere yer verilmesi nedeniyle masumiyet karinesinin; keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin talebin dikkate alınmaması, davanın hatalı değerlendirme sonucu reddedilmesi ve kanun yolu aşamasında gerekçesiz karar verilmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

23

2016/14948

Başvuru, ödeme emrine karşı açılan davada şirketin tasfiye edildiği gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

24

2016/2270

Başvuru; aynı durumda bulunan kişiler tarafından aynı idari işlemin iptali ve zararın tazmini istemiyle açılan davalarda farklı kararlar verilmesi, davanın mahkemece heyet halinde karara bağlanması gerekirken tek hakimle karara bağlanması ve dava konusu işlem metninde veya idarenin savunmasında yer almayan iddiaya dayanılarak karara gerekçe oluşturulması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

25

2018/23568

Başvuru olağanüstü hal döneminde kamu kurumu olan asıl işverenin istemiyle uygulanan şüphe feshine karşı açılan işe iade davasında silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

26

2017/40178

Başvuru, velayeti annesinde olan çocuğun annenin soyadını taşıması talebiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkı ile birlikte incelenen ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM: İstihbarat bilgileri güvenlik soruşturmalarına konu olamaz
21 Şubat 2020 11:54		 AYM'den, Cine 5'in satışıyla ilgili önemli iptal kararı
21 Şubat 2020 08:08
Anayasa Mahkemesi iki önemli konuyu görüştü
20 Şubat 2020 00:02		 Boşanan anne çocuğuna 'üstün yarar' şartıyla soyadını verebilecek
19 Şubat 2020 11:05
AYM'den, Öcalan'a Sayın diyen sendika yöneticisiyle ilgili karar
19 Şubat 2020 08:34		 Anayasa Mahkemesinden 25 kabul 22 ret
17 Şubat 2020 18:33
AYM'den gazetecilerle ilgili iki karar
14 Şubat 2020 13:24		 Anayasa Mahkemesi çok sayıda kanun ve kararnameyi gündeme aldı
13 Şubat 2020 16:00
AYM'den 678 sayılı KHK'nin bazı hükümlerine iptal
13 Şubat 2020 14:16		 Noter, bilirkişi ve arabulucularda 'terör' şartına onay
13 Şubat 2020 14:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:24 - Orgeneral Çetin: 144 terörist etkisiz hale getirildi15:19 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı15:18 - Gram altın 322, dolar 6,12 lira aştı15:15 - Amatör telsizcilerin geliştirdiği 'amatörcell' afetlerde hayat kurtaracak15:14 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere 'Simit-kahvaltı kartı'15:10 - Başörtülü kızlara saldıran kadınlara 2 yıl hapis cezası15:10 - Erdoğan: İdlip halkına zulüm durmazsa çekilmeyeceğiz15:05 - Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası15:02 - Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında14:59 - Bakan Soylu açıkladı... Güvensiz otobüs firmaları açıklanacak
14:53 - Binali Yıldırım: Darbe söylentisi çıkaranlar 15 Temmuz'u düşünsün14:46 - Adliye önünde kan aktı, o anlar kameralara yansıdı14:44 - AYM, Şubat ayını 54 dosya görüşerek kapatacak14:43 - İsrail'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü14:38 - Hakimler mesleğe başlarken ihtisaslaşacak14:36 - İçişleri'nden polisler için 8/24 çalışma ve yıllık izin genelgesi14:31 - Umutsuz Wuhanlılar paralarını uçak yapıp camdan atıyor14:30 - Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
Polislere evlilik yıl dönümünde bir gün izin verilecek
2020 yılı atama izin sayılarının ilk kısmı kurumlara dağıtıldı
İçişleri'nden polisler için 8/24 çalışma ve yıllık izin genelgesi
Gram altın 322, dolar 6,12 lira aştı
Promosyon rekoru Karapınar ilçe MEM'deymiş!
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!
22 Ticaret ve 3 Gençlik il müdürünün atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aklından geçeni söylemek 8
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 12
yalı çapkını 7
pazartesi 1
çeyrek altın 2
Ciro immobile 3
fransa'nın yabancı dil ve kültür derslerini kaldırması 3
mutluluk 1
timo werner 2
yeşim meltem şişli 1
SON İLANLAR
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
Bartın Ulus SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam