AYM, Şubat ayını 54 dosya görüşerek kapatacak

Başvuru, tutuklu olan başvurucunun avukatıyla görüşmesinin teknik araçlarla kayda alınması, infaz memurunun görüşmeyi izlemesi ve görüşme süresi ile belge alışverişinin sınırlandırılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Başvuru; vekalet ücretinin yapılan düzenlemeyle azaltılması nedeniyle mülkiyet hakkının, gözaltı tedbirinin hukuka aykırılığı nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, haksız gözaltı tedbiri nedeniyle ödenen tazminatın yetersiz olması ve adli kontrol tedbirine dayalı tazminat talebinin değerlendirilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Başvuru; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan bazı şehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararlarının yaşama, işkence ve eziyet yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği ve özel hayatın gizliliği haklarını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Başvuru, gözaltı ve tutuklama kararının hukuka aykırı olması, tutukluluğun makul süreyi aşması, sulh ceza hakimliklerinin ve ağır ceza mahkemelerinin doğal hakim güvencesine sahip, tarafsız ve bağımsız olmaması, tutukluluk incelemeleri ile tutukluluğa itiraz incelemeleri sonucunda verilen kararların tebliğ edilmemesi, tahliye taleplerinin incelenmemesi, tutukluluk incelemesinin kanuni süresi içinde yapılmaması, tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

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2017/14372