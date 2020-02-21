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Binali Yıldırım: Darbe söylentisi çıkaranlar 15 Temmuz'u düşünsün

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: Bugünlerde yine darbe lafları ortalıkta dolaşıyor. Bu lafları ortaya atmak bile ihanettir. Bu ülkeye ihanettir. Bu ülkenin geleceğine ihanettir
 21 Şubat 2020 14:53
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Binali Yıldırım: Darbe söylentisi çıkaranlar 15 Temmuz'u düşünsün

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bugünlerde darbe söylentilerinin ortada dolaştığını belirterek, "Bu lafları ortaya atmak bile ihanettir. Bu ülkeye ihanettir. Bu ülkenin geleceğine ihanettir." dedi.

Yıldırım, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl turist sayısının 52 milyonu aştığını dile getirdi.

AK Parti'nin tarihiyle Muğla'nın yakın zamanlarda zihinlerde önemli bir özelliği daha bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, "15 Temmuz deyince Muğla'yı hatırlıyoruz. O alçak FETÖ darbe girişiminde Cumhurbaşkanımıza ev sahipliği yapan, sahip çıkan il Muğla'dır. Muğlalılar sahip çıktığınız genel başkanımızı alçaklara teslim etmediniz. O ihanet girişiminde kurşunlara göğsünü siper eden Necip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

- "Ülkenin sahibi millettir"

Yıldırım, 15 yıl çok çetin bir dönem geçirdiklerini, şeytan taşlamaktan iş yapmaya zor vakit bulduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Darbeler, vesayetler kapatma davaları, Gezi Olayları, 17-25 Aralık, MİT tırları, en son 15 Temmuz hain darbe girişimi. Bugünlerde yine darbe lafları ortalıkta dolaşıyor. Bu lafları ortaya atmak bile ihanettir. Bu ülkeye ihanettir. Bu ülkenin geleceğine ihanettir. Darbe söylentisi içeride ve dışarıda yatırım yapmak isteyen insanların kafasını karıştırıyor. Şunu herkes bilsin, çılgınlığın mevzuatı yoktur. Çılgınlık yapmak isteyen çıkabilir. Bunu aklından geçirenler 15 Temmuz gecesini düşünsün, ona göre ayağını denk alsın. Artık ülkenin sahibi millettir. Bu millet o gece ay yıldızlı bayrağı indirtmedi, ezanları dindirmedi. Alçak FETÖ terör örgütü bu darbeyi yapanların umudunu yüksek tutmak için böyle dedikodular yayıyor. Amaç darbe girişimi yapanların umudunu taze tutmak, yaşatmak. Ülkeye zarar veriyorlar. Eğer ders almadılarsa, bu millet tekrar ders vermesini daha fazlasıyla verir. Herhangi bir çılgınlık yapan bedelini misliyle öder. Bunlara aldırış etmeden yolumuza devam edeceğiz."

- "AK Parti'de eski yeni yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yandan bölgede yaşanan büyük sorunlarla baş etmeye çalışırken bir yandan ülkenin geleceği, milletin refahı için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Yıldırım, "AK Parti'de eski, yeni yok. Tecrübe önemlidir. Tecrübe ile gençliği birleştirip emin adımlara ileriye yürüyeceğiz. Gençler gelecek sizin. Size daha güzel bir ülke teslim edebilmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Yıldırım, bu milleti bölmeye çalışanlara verecek bir karış toprakları olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu topraklar için çok büyük bedel ödedik. Milletimizin birliğine ve kardeşliğine de gözümüz gibi sahip çıkacağız. Bunun nasıl mümkün olacağını, 15 Temmuz'da aziz milletimiz bize gösterdi. İkinci İstiklal Mücadelesi'ni büyük bir başarıyla sonlandırdık. Biz, terörü Türkiye'nin gündeminden bitireceğiz. Geldiğimiz bu noktada bunu başardık. Ama şer odakları boş durmuyor. Bu bölgenin kaynaklarını sömürmek için, bölgenin 100 yıllık tarihini tekrar geriye döndürmek için içeride ve dışarıda iş birlikçileriyle çalışmaya devam ediyorlar. Amacımız güney hudutlarımızda oluşturulmaya çalışılan şer üçgenini ortadan kaldırmak. Bugünlerde İdlib'de aynı sorunlarla karşı karşıyayız. 6 bin kilometre uzaktan gelenlerin orada ne işi var? 911 kilometre hududu olan Türkiye'nin orada işi olmayacak, sizlerin işi olacak öyle mi? 4 milyon insan orada yaşam kavgası veriyor. O insanları o ülkenin yöneticileri gözünü kırpmadan öldürüyor. Türkiye insanlık nedir, dünyaya öğretti. Ölümle burun buruna gelen insanlara nasıl kapımızı kapatırız."
Anadolu Ajansı
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