Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
|21 Şubat 2020 15:05
|Yazdır
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Zekeriya Ulaş ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ulaş, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.
Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Ulaş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Orgeneral Çetin: 144 terörist etkisiz hale getirildi
21 Şubat 2020 15:24
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı
21 Şubat 2020 15:19
|Kadir Topbaş'ın damadına 15 yıl hapis istendi
21 Şubat 2020 13:55
|Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
21 Şubat 2020 12:13
|Başkent'te PKK operasyonu: 14 gözaltı
21 Şubat 2020 11:59
|Erzurum'da FETÖ operasyonu: 17 polis memuru gözaltına alındı
21 Şubat 2020 11:06
|Cemil Çiçek: FETÖ'nün bir değil 40 ayağı var
21 Şubat 2020 10:11
|PKK'ya ait sığınaklarda patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi
21 Şubat 2020 09:33
|'Oğluma ilaç verip dağa kaçırdılar'
21 Şubat 2020 08:37
|FETÖ, büyükelçilikler adına casusluk yapmış
21 Şubat 2020 07:21