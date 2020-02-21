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Başörtülü kızlara saldıran kadınlara 2 yıl hapis cezası

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında sanık kadına 4 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verildi
 21 Şubat 2020 15:10
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Başörtülü kızlara saldıran kadınlara 2 yıl hapis cezası

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında sanık kadına 4 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası veriledi.
DHA
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