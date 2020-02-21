Erdoğan: İdlip halkına zulüm durmazsa çekilmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlip operasyonu için savaş terimi kullandı ve "İdlip halkına bu zulmü durdurmazsa çekilmeyeceğiz, ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. " dedi.
|21 Şubat 2020 15:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
İşte Erdoğan'ın konuşmasının önemli bölümleri:
Bu akşam, Putin ile 18:00'de görüşeceğim
Dün 2 şehit verdik. Ama onlar da 150 kayıp verdi, ayrıca rejime ait 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap imha edildi.
İdlip şuan operasyonlar devam ediyor, ben savaş diyorum.
İdlip halkına bu zülmü durdurmazsa çekilmeyeceğiz, ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz.
Putin ile yapacağımız görüşmenin neticesi İdlip'teki tavrımızı belirleyecek
Bizim sınırımıza gelen 1 milyon Suriyeli var. bunları şuan içeri alamıyoruz. Bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor.
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