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Amatör telsizcilerin geliştirdiği 'amatörcell' afetlerde hayat kurtaracak

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şubesi, GSM sinyalinin olmadığı durumlarda cep telefonunun bazı fonksiyonlarının telsiz aracılığıyla kullanılmasını sağlayacak sistem hazırladı
 21 Şubat 2020 15:15
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Amatör telsizcilerin geliştirdiği 'amatörcell' afetlerde hayat kurtaracak

İzmirli amatör telsizcilerin hazırladığı, telsiz ile cep telefonunun uyumunu sağlayan "amatörcell" sistemi, afet durumlarında iletişimi kolaylaştıracak.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyeleri, ülke genelinde kurduğu istasyonlar ve aktarıcı rölelerle telsizle haberleşme imkanı sağlıyor.

Doğal afetlerde yaşanan iletişim sorununa çözüm arayan TRAC İzmir Şubesi üyeleri, GSM sinyalinin olmadığı durumlarda cep telefonunun bazı fonksiyonlarının telsiz aracılığıyla kullanılması amacıyla bir çalışma yaptı.

Amatör telsizciler, bazı ülkelerde kullanılan sistemin tüm altyapısını kendi imkanlarıyla hazırladı.

Buna göre, telefonun kulaklık çıkışından alınan ses sinyali, kabloyla telsizin mikrofonuna bağlanıyor. Telsiz, bir süre sonra en yakın röleden internet sinyaline ulaşıyor. Ardından bunun için geliştirilen cep telefonu uygulamasına giriş yapılıyor. Böylece cep telefonunun çekmediği durumlarda sadece GPRS özelliğini kullanılarak telsiz üzerinden ortak bir havuza mesaj ve e-posta atılıp, karşı tarafla konum paylaşılabiliyor.

- "Acil durumlarda hayat kurtaracak bir sistem"

TRAC İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Alirıza Özsaran, AA muhabirine, uzun yıllardır amatör telsizcilik yaptığını söyledi.

Amatör telsizcilerin tüm durumlarda kesintisiz haberleşebildiklerini anlatan Özsaran, son dönemlerde yaşanan depremlerde iletişim kurmanın ne kadar önem taşıdığının bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Telsizciler olarak afet durumlarında haberleşmeyle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özsaran, "Afet anında GSM hatlarının kesilmesi halinde bize mesaj ve mail atan bir sistem üzerinde çalıştık ve şu anda denemesini yapıyoruz. Gayet güzel çalışıyor. Deprem anında yıkım olmasa bile aşırı yoğunluktan dolayı cep telefonu hatları kitleniyor. Bizim bu sistemimizde kilitlenme yok." dedi.

Sistemi kullanmak için amatör telsizci ehliyetine ihtiyaç olduğunu dile getiren Özsaran, şunları kaydetti:

"Cep telefonunu basit bir düzenekle telsize bağlıyoruz. Telefonumuzun GPRS ve uygulama özelliğini kullanarak konumumuzu ve tüm bilgilerimizi telsiz üzerinden gönderebiliyoruz. Telefonda sim kartı, internet veya wifi bağlantısı olmadan mesaj ve mail atabiliyoruz. Sistemle ilgili bir mesaj havuzumuz var. Attığımız mesajlar havuza düşüyor. Birkaç tuşa basarak acil durum sinyalini telefon ve telsiz bağlantısıyla gönderebiliyorsunuz. Bu programa 'amatörcell' diyoruz ve acil durumlarda hayat kurtaracak bir sistem olduğunu düşünüyoruz."

En son Elazığ depreminde telsizle kolayca iletişime geçtiklerini vurgulayan Özsaran, en kötü durumlarda bile bağlantılarının olduğunu söyledi.

Özsaran, arama kurtarma ekipleri ve dağcıların da "amatörcell"i kullanabileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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