Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere 'Simit-kahvaltı kartı'

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası ile birlikte dar gelirli öğrencilere yönelik 'Simit-kahvaltı kartı' vermek için anlaşma yaptı.

Dar gelirli 5 bin öğrenci, bu kartla ücretsiz simit alıp kahvaltı edebilecek.

Ankara Simitçiler Odası: Artık çay-simit hesabı da yapamayacaklar, çünkü bu gidişle vatandaşımız simit de bulamayacak

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma başlattıklarını belirterek, "Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi tespit edeceğiz ve onlara simit-kahvaltı kartı çıkaracağız. 5 bin öğrencimizin sabah kahvaltılarını ve günün her saati simit ve çeşitlerinden yararlanmalarını sağlayacağız'' dedi.

Öte yandan Ankara Halk Ekmek bünyesinde engellilere verilen ancak istismar konusu olan camekanlı ürün dağıtımı işini de bundan böyle simitçi esnafı yapacak.

Başkan Delibaş, "Ankara simidimizin işin ehli olan ustalarımızın ellerinde olması bizim içimizi rahatlatıyor. Sokakta, okullar, kafeler dahil birçok yerde eski tadı yakalayacağız'' ifadelerini kullandı.