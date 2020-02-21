Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere 'Simit-kahvaltı kartı'
|21 Şubat 2020 15:14
|Yazdır
Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası ile birlikte dar gelirli öğrencilere yönelik 'Simit-kahvaltı kartı' vermek için anlaşma yaptı.
Dar gelirli 5 bin öğrenci, bu kartla ücretsiz simit alıp kahvaltı edebilecek.
Ankara Simitçiler Odası: Artık çay-simit hesabı da yapamayacaklar, çünkü bu gidişle vatandaşımız simit de bulamayacak
Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma başlattıklarını belirterek, "Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi tespit edeceğiz ve onlara simit-kahvaltı kartı çıkaracağız. 5 bin öğrencimizin sabah kahvaltılarını ve günün her saati simit ve çeşitlerinden yararlanmalarını sağlayacağız'' dedi.
Öte yandan Ankara Halk Ekmek bünyesinde engellilere verilen ancak istismar konusu olan camekanlı ürün dağıtımı işini de bundan böyle simitçi esnafı yapacak.
Başkan Delibaş, "Ankara simidimizin işin ehli olan ustalarımızın ellerinde olması bizim içimizi rahatlatıyor. Sokakta, okullar, kafeler dahil birçok yerde eski tadı yakalayacağız'' ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bu yemekleri ısıtıp yemeyin!
21 Şubat 2020 14:19
|Bakanlık, Şeyma'nın fikrini uygulamaya geçirdi
21 Şubat 2020 14:16
|Çaykur, 830 mevsimlik işçi alacak
21 Şubat 2020 14:03
|Millet Kütüphanesi'ne giriş işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor
21 Şubat 2020 13:52
|Türk bilim insanları Antarktika'da planlanan ilk projeyi hayata geçirdi
21 Şubat 2020 13:45
|'Banker Bilo' gerçek oldu
21 Şubat 2020 13:38
|Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
21 Şubat 2020 12:07
|ATM'nin verdiği fazla paraları bankaya iade etti
21 Şubat 2020 11:36
|Kadınlar matinesi yeniden hayat buluyor
21 Şubat 2020 11:12
|Atakan'ın bu görüntüleri çok konuşulacak
21 Şubat 2020 10:48