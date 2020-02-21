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Antik Kent üzerinde inşa edilen oyun ve eğlence merkezi mühürlendi

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz: Yine, tarihin üzerine yapılan bu alışveriş merkezinin kapatılması için Myrleia Antik Kenti Platformu ile birlikte başlattığımız hukuk mücadelesini de sürdürüyoruz
 21 Şubat 2020 15:44
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Antik Kent üzerinde inşa edilen oyun ve eğlence merkezi mühürlendi

Mudanya Belediyesi, tarihi 2 bin 700 yıl önceye dayanan Myrleia Antik Kenti üzerine inşa edilen alışveriş merkezi içerisindeki oyun ve eğlence merkezini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, antik kent üzerine inşa edilip sahibi tarafından imar barışından yararlanılarak açıldığı kaydedilen oyun ve eğlence merkezinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliği'ne aykırı olduğu belirtildi.

Yargı sürecinin devam ederken, imar barışı başvurusu yapılarak, yapı kayıt belgesi alınan alışveriş merkezinde bulunan eğlence alanının, ilgili yönetmeliğin 32. maddesine istinaden kapatıldığı belirtilen açıklamada, Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin aynı alışveriş merkezindeki kafe ve market depoları için de mühürleme tebligatı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Myrleia için yasaların getirdiği ölçüde tüm haklarını kullandıklarını, ruhsat alınma şartlarında eksiklik bulunması nedeniyle mühürlemeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkyılmaz, yapı kayıt belgesi ile işletme ruhsatı alınan alışveriş merkezinin, ruhsat üzerindeki diğer faaliyet konuları kısmında oyun yeri ile kafe hizmeti bulunmadığından ve ruhsat taleplerinde bu işletmeye ilişkin bir beyanları olmadığından kapatma işlemini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkyılmaz, umuma açık eğlence yerlerine ruhsat verilirken emniyet görüşünün alınması gerektiğini ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını aktararak, "Böyle bir talepleri de ruhsat başvurularında yoktur. Faaliyet konusu içerisinde bulunmadığından kafe ve depo alanları için de ayrı ayrı ruhsat gerektiğinden mühürleme işlemi yapılacak. Yine, tarihin üzerine yapılan bu alışveriş merkezinin kapatılması için Myrleia Antik Kenti Platformu ile birlikte başlattığımız hukuk mücadelesini de sürdürüyoruz. Mudanya'nın ilk kurulduğu yer olan Myrleia'ya hep birlikte sahip çıkacağız. İnanıyorum ki sonunda kazanan Mudanya olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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