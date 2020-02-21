Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
|21 Şubat 2020 15:48
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FETÖ/PDY terör örgütünün 2009 yılı 'Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yapması ve kopya çekilmesi iddiasına ilişkin Gaziantep merkezli 11 ilde operasyon yapıldı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 2009 yılı 'Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yapılması ve kopya çekilmesi iddiasına ilişkin operasyon yapıldı. Gaziantep merkezli olarak İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Düzce, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl ve Balıkesir'de yapılan operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği vurgulandı.
Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2009 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığı giriş sınavında usulsüzlük ve kopya çekilmesi iddiası kapsamında ilimiz merkezinde 3, İstanbul'da 4, Kahramanmaraş'ta 5, Hatay'da 3, Adıyaman'da 3, Düzce'de 1, Mardin'de 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1, Bingöl'de 1, Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 24 şüpheliye yönelik 18 Şubat 2020 günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon neticesi 21 şüpheli yakalanmış, 1 şüpheli 18/02/2020 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol tedbiri ile serbest kalmış, 20 şüpheli şahıs ise işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 21 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
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