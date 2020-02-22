Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
|22 Şubat 2020 00:05
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Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi çerçevesinde kamu kurumlarına atanacak yıllık personel sayısı ile bu sayıya tabi tutulmayacak atamalar Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir.
Bu kapsamda, bugün Strateji ve Bütçe Başkanlığı web sayfası üzerinden yayımlanan duyuruya göre; önceki yıllardan farklı olarak Türk Patent ve Marka Kurumunun "Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı" kadrolarına 2020 yılı içerisine yapılacak atamalarda sayı sınırlaması aranmayacak.
Daha önceki düzenlemede sadece, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'da sadece vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolar "atama izin" sayılarından muaf tutulmuştu.
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