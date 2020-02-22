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Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak

Cumhurbaşkanı Kararına göre, 2020 yılı içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrolarına atamalar yıllık atama sayısı sınırlamasına tabi olmayacak!
 22 Şubat 2020 00:05
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Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi çerçevesinde kamu kurumlarına atanacak yıllık personel sayısı ile bu sayıya tabi tutulmayacak atamalar Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir.

Bu kapsamda, bugün Strateji ve Bütçe Başkanlığı web sayfası üzerinden yayımlanan duyuruya göre; önceki yıllardan farklı olarak Türk Patent ve Marka Kurumunun "Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı" kadrolarına 2020 yılı içerisine yapılacak atamalarda sayı sınırlaması aranmayacak.

Daha önceki düzenlemede sadece, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'da sadece vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolar "atama izin" sayılarından muaf tutulmuştu.

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