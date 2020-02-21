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Twitter, yalan haberlere turuncu uyarı rozeti koyacak!

Son sönemde platforma bir dizi yeni kural getiren Twitter, yalan haberlere turuncu uyarı rozetleri koymaya hazırlanıyor.
 21 Şubat 2020 15:56
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Twitter, yalan haberlere turuncu uyarı rozeti koyacak!

Bu konuda kullanıcılarından destek alacak olan Twitter, sürece katkı sağlayan kişilere puan ve 'topluluk rozeti' vermeyi planlıyor.

Mikro blog platformu Twitter, yalan haberle mücadelesini daha güçlendirecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

Business Insider'da yer alan habere göre, Twitter paylaşılan yanıltıcı ve yalan haberlerin altına turuncu renkte bir uyarı iletisi ekleyecek.

Yalan haberleri tespit etmek için kullanıcılarından destek alacak olan Twitter, sürece katkı sağlayan kişilere puan ve 'topluluk rozeti' vermeyi planlıyor.

Henüz test aşamasında olan özelliğe ait videonun internete sızması sonrası ülke basınına konuşan Twitter sözcüsü söz konusu özelliği test ettiklerini ancak tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağına henüz karar vermediklerini ifade etti.

Twitter'ın, 5 Mart'ta platformdaki yalan ve yanıltıcı haberlere karşı yeni politikalarını açıklaması bekleniyor.

Ancak test edilen bu özelliğin bu tarihte kullanıma girip bilmeyeceği henüz netleşmiş değil.
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