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Milli elektrikli trenin raylara iniş tarihi açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak
 21 Şubat 2020 16:02
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Milli elektrikli trenin raylara iniş tarihi açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli elektrikli trenin 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacağını belirtti.

Adapazarı ilçesindeki Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret eden Bakan Varank'ı, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir karşıladı.

TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İlhan Kocaarslan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası'nı gezdi, yapımı devam eden Milli Elektrikli Tren Seti'ni inceledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Varank, TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası'nı açtıktan sonra çok yol aldığını ifade etti.

Varank, geçen günlerde açıklanan 2020 Yatırım Planı'nda TÜVASAŞ'ın da yer aldığını anımsatarak, 56 hızlı tren setinin kurumdan temin edileceğini bildirdi.

TÜVASAŞ'ın Türkiye için önemli bir altyapı olduğunu dile getiren Varank, "Milli hızlı trenlerimizi, milli yüksek hızlı trenlerimizi entegre bir şekilde, tasarımdan son noktaya kadar üretebildiğimiz bir tesisten bahsediyoruz. Gördüklerimden oldukça etkilendim." diye konuştu.

- "Yerli üretimin artırılması için çok çeşitli politikalar uyguluyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, devletin önümüzdeki 15 yıllık süreçte yaklaşık 15 milyar avroluk raylı sistemler satın alımı yapacağını belirterek şunları söyledi:

"Burada görmüş olduğumuz ürün, tasarımından başlayarak 160 kilometre hız yapabilen mevcut yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarımızda çalışan bir tren seti. Tabii burada gördüğümüz setin en önemli özelliği tedarikçiler vasıtasıyla bu trenlerin oldukça yüksek oranlarda yerlileştirilmesi. Cer sistemleri, boji sistemlerinin bir kısmı ASELSAN tarafından yapılıyor. Burada Yaz-Kar firmamız var, trenin klimasını üretiyor. Başka firmalarımız da bu trenin çok çeşitli parçalarını yerlileştiriyor. Bu kabiliyet bizim için değerli bir kabiliyet. Bundan sonra kendi milli yerli markamızı oluşturup hem kendi ihtiyacımız olan ürünlerimizi üretmek hem de dünyada global ve rekabetçi bir oyuncu olmak istiyoruz."

TÜVASAŞ çalışanlarını tebrik eden Varank, milli bir kurumun özel sektör tedarikçileriyle yakın iş birliği kurarak bu üretimleri gerçekleştirmesinin Türkiye için güzel bir model olduğunu dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli üretimin artırılması ve geliştirilmesi için çok çeşitli politikalar uyguladıklarını belirten Varank, "Sanayi iş birliği dediğimiz, yapılan ihalelerde ürünlerin yerlileştirilmesinin yol haritalarını çıkardığımız bir programımız var. Buna ihtiyaç duymadan TÜVASAŞ aslında bunu burada gerçekleştirmiş. Kendilerine ve özellikle Ulaştırma Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi bunların önünü açtı ve biz bu sayede milli trenlerimizi görüyoruz. Çok yakında 160 kilometre hız yapabilen trenlerimizin testleri başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bunun bir sonraki adımının saatte 200 kilometrenin üzerinde hız yapabilen yüksek hızlı trenler olduğunu aktaran Bakan Varank, "Bunu da çok ufak modifikasyonlarla geliştirecek kabiliyetimiz burada var. İnşallah onları da raylarda görmüş olacağız." dedi.

Varank, bir gazetecinin milli elektrikli tren setinin raylara ne zaman ineceğine ilişkin sorusuna şu cevabı verdi:

"Milli trenlerimizin, saatte 160 kilometre hız yapabilen trenlerimizin çok yakında testleri başlayacak ve vatandaşlarımız bunu kullanmaya başlayacak. 3 tren seti, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak."

Ziyarette, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve TÜVASAŞ çalışanları da yer aldı.

Anadolu Ajansı
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