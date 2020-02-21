Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile koronavirüs önlemlerini görüştü
Görüşmede, iki ülke arasında Kovid-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı
|21 Şubat 2020 16:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.Koronavirüs yayılmaya devam ediyor... En son Lübnan'da görüldü İran'da, koronavirüs salgınında ölü sayısı artıyor
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