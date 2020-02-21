Jet Fadıl'ın, Capris Oteli mühürlendi
|21 Şubat 2020 16:10
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Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren Capris Otel'in turizm işletme belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iptal edilmesinin ardından belediyeye yapılan ruhsat başvurusunun da belediye tarafından kabul edilmeyince otel belediye tarafından mühürlendi.
Didim'de uzun yıllardır Akbük oteller bölgesinde faaliyet gösteren Capris Otel'in turizm işletme belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iptal edilmesi ve otelin Didim Belediyesinden ruhsat alamaması sebebiyle otel, belediye ekiplerince 8 ayrı noktadan mühürlendi.
Edinilen bilgiye göre; Geçen yıl otelle ilgili olarak şirket devrinin yapılmasının ve unvan değişikliğinin ardından resmi süreç başlatıldı. Süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şu an tadilat aşamasında olan otelin turizm işletme belgesini iptal etti. Otelin tadilat aşamasında olmasından dolayı Didim Belediyesine yapılan ruhsat başvurusu da belediye zabıtası tarafından kabul edilmedi. Kabul edilmeme sebebinin ise otelde fiziksel anlamda bir takım değişikliklerin olduğu fakat otelce alınan yapı kayıt belgesinin neresini kapsadığına yönelik bir bilgilendirmenin yapılmadığı gerekçe gösterildi.
Oteldeki fiziksel değişikliklerle ilgili olarak Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Çevre ve Şehircilik Aydın İl Müdürlüğünden gelen ekiplerinin incelemesinin devam etmesi sebebiyle ruhsat verilemediği öğrenildi.
14 Şubat 2020 tarihinde Belediye zabıta ekiplerince yapılan tespitler neticesinde süreçle ilgili tutanak tanzim edilmesinin ardından mühürleme işlemine kadar otelin gerekli tedbirleri alması açısından bir haftalık süre verildi. Bir haftalık sürenin ardından Didim Belediyesi Zabıta ekipleri 20 Şubat 2020 tarihinde otelin ana kapısı dahil olmak üzere 8 kapıda mühürleme işlemi gerçekleştirdi.
Sürecin devamında ise Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Çevre ve Şehircilik Aydın İl Müdürlüğü ekiplerinin teknik incelemesi sonucunda yapı-kayıt belgesinin geçerliliğini onaylamasının ardından otelin ruhsat için tekrar belediyeye başvurması gerektiği belirtildi. Süreçte ayrıca teknik incelemenin ardından Yapı kayıt belgesi içerisinde yer almayan yapılarında yıkılacağı bildirildi.
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