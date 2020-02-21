Bakan Koca: İran'dan gelen yolcular kontrol ediliyor
Koca: Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor
|21 Şubat 2020 16:23
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Koca: "Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor."
"(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler."
"Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz."
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