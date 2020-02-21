1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca: İran'dan gelen yolcular kontrol ediliyor

Koca: Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor
 21 Şubat 2020 16:23
Yazdır
Bakan Koca: İran'dan gelen yolcular kontrol ediliyor

Koca: "Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor."

"(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler."

"Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye, Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapattı mı?
21 Şubat 2020 17:20		 İçişleri'nden polisler için 8/24 çalışma ve yıllık izin genelgesi
21 Şubat 2020 14:36
10 ilde yeni şehir hastanesi inşa edilecek
21 Şubat 2020 14:24		 Polislere evlilik yıl dönümünde bir gün izin verilecek
21 Şubat 2020 14:24
Aile Bakanlığı'ndan Atakan açıklaması
21 Şubat 2020 13:48		 Belediye, kurallara uymayan memurunu affetmedi
21 Şubat 2020 13:04
İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu
21 Şubat 2020 12:45		 HSK 36 başmüfettiş ataması yaptı
21 Şubat 2020 12:40
SBÜ: FETÖ'den gözaltına alınan personelin tamamı açığa alınmıştır
21 Şubat 2020 12:25		 Belediye depremzedelerden 3 ay boyunca su faturası almayacak
21 Şubat 2020 11:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - Türkiye, Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapattı mı?17:15 - Dolar günü rekorla kapattı17:07 - İstanbul'da düğün konvoyu terörüne 10 gözaltı17:00 - AK Parti İl Başkanı trafik kazasında yaralandı16:57 - Samsun'da komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında yakalananlar serbest16:49 - İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı16:44 - FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davası istinaf başvurusuna ret16:41 - Kastamonu'nun iğne oyaları Japonya'da ilgi gördü16:34 - Dilencinin cebinden borç verdiği kişilerin listesi çıktı16:23 - Bakan Koca: İran'dan gelen yolcular kontrol ediliyor
16:18 - Gram altın 323 lirayı aştı16:10 - Jet Fadıl'ın, Capris Oteli mühürlendi16:04 - Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile koronavirüs önlemlerini görüştü16:02 - Milli elektrikli trenin raylara iniş tarihi açıklandı15:59 - Koronavirüs yayılmaya devam ediyor... En son Lübnan'da görüldü15:56 - Twitter, yalan haberlere turuncu uyarı rozeti koyacak!15:51 - Ceren Damar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet15:48 - Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
Polislere evlilik yıl dönümünde bir gün izin verilecek
İçişleri'nden polisler için 8/24 çalışma ve yıllık izin genelgesi
Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
2020 yılı atama izin sayılarının ilk kısmı kurumlara dağıtıldı
Gram altın 323 lirayı aştı
Promosyon rekoru Karapınar ilçe MEM'deymiş!
Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
22 Ticaret ve 3 Gençlik il müdürünün atama kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın ile erkek beynindeki empati farkı 5
suskunlar 2
hara 1
işkembe çorbası 4
çeyrek altın 1
Ciro immobile 2
zaaf 2
yanlış yazılan sözcükler 4
mutluluk 1
Franz Kafka 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam