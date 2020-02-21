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FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davası istinaf başvurusuna ret

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 104 sanık ile yine aynı davada çeşitli cezalara çarptırılan 33 sanıkla ilgili istinaf başvurusunu reddetti
 21 Şubat 2020 16:44
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FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davası istinaf başvurusuna ret

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İzmir'deki darbe girişimine ilişkin haklarında hüküm verilen 137 sanıkla ilgili istinaf başvurusunu esastan reddetti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, duruşmada sanıklardan son sözlerinin alınacağını ve ardından hükmün açıklanacağını bildirdi.

Tutuklu sanıklar, uzun süredir tutuklu olduklarını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, ardından kararı açıklamak üzere duruşmaya 30 dakika ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine, tutukluluk hallerinin devamına oy birliğiyle karar verdi.

- Davanın geçmişi

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2018'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada 280 sanıktan 137'si hakkında karar vermiş, 143 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Mahkeme heyeti, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde sıkıyönetim komutanı ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan 21'i "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmıştı.

- İstinaf süreci

İtiraz üzerine verilen hükmü inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Edremit 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü, eski Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol ve eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün'ün de bulunduğu 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine hükmetmişti.

İddia makamı, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Demiraslan ve eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Ergün'ün de bulunduğu 21 sanığın haklarındaki hükmün kaldırılarak, "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek"ten cezalandırılmalarını talep etmişti.

İddia makamı ayrıca, "Anayasayı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, aralarında eski Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Başol'un da bulunduğu 8 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 1 kişinin de "üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten cezalandırılması yönünde mütalaa vermişti.

Savcı, 10 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen cezada yeterli olmayan gerekceyle indirim uygulanmadan fazla ceza tayin edildiğini ve sanıklar hakkında yeniden hüküm kurulmasını talep etmişti.

Aralarında eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka'nın da bulunduğu 22 sanığın istinaf başvurusunun esastan reddi, 18 sanığın ise "Cumhurbaskanı'na suikast sucuna yardım etmek"ten beraati yönünde mütalaa veren cumhuriyet savcısı, aralarında eski Edremit 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de olduğu 4 kişinin beraatını istemişti.
Anadolu Ajansı
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