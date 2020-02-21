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Samsun'da komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında yakalananlar serbest

Samsun merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 21 Şubat 2020 16:57
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Samsun'da komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında yakalananlar serbest

Samsun merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Samsun, Ankara, İstanbul, Mersin, Kırıkkale ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ mensuplarının 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 gün önce 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda, "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla biri aktif görevde, 7'si meslekten ihraç edilen 8 komiser yardımcısı gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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