Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
AK Parti İl Başkanı trafik kazasında yaralandı
İstanbul'da trafik kazası geçiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın omuriliğinin çatladığı öğrenildi
|21 Şubat 2020 17:00
|Yazdır
İstanbul'da trafik kazası geçiren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın omuriliğinin çatladığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, özel bir işi için İstanbul'a giden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Doğanay, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenesinde Nurettin Doğanay'ın omuriliğinin çatladığı tespit edildi.
Doğanay'ın Şişli Etfal Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından tedavisi için özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da düğün konvoyu terörüne 10 gözaltı
21 Şubat 2020 17:07
|İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı
21 Şubat 2020 16:49
|Dilencinin cebinden borç verdiği kişilerin listesi çıktı
21 Şubat 2020 16:34
|10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek
21 Şubat 2020 15:34
|Adliye önünde kan aktı, o anlar kameralara yansıdı
21 Şubat 2020 14:46
|Kumalığı kabul etmeyen kadının başını taşla ezerek öldürdü
21 Şubat 2020 14:30
|Genç kadının feci ölümü: 4 araç art arda ezdi
21 Şubat 2020 14:13
|FETÖ sanığı eski öğretmen çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası
21 Şubat 2020 12:36
|Dini inanç ve duyguları istismar sanığı: Dolandırıcı değilim yaşam koçuyum'
21 Şubat 2020 12:34
|Kadir Şeker'in sırt çantası kriminal incelemeye gönderildi
21 Şubat 2020 12:30