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İstanbul'da düğün konvoyu terörüne 10 gözaltı

İstanbul'un çeşitli noktalarında düğün konvoylarında otomobillerle yolları kesip tünelleri trafiğe kapatarak terör estiren 10 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.
 21 Şubat 2020 17:07
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İstanbul'da düğün konvoyu terörüne 10 gözaltı

İstanbul'un çeşitli noktalarında düğün konvoylarında otomobillerle yolları kesip tünelleri trafiğe kapatarak terör estiren 10 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Toplamda 7 bin 878 lira idari para cezası kesilen sürücülerden 3'ünün ehliyetine el konulurken, birinin ise aracı trafikten men edildi. Drift atan aracın ortasında duran gelin ve damada da para cezası kesildi.

İstanbul'un çeşitli noktalarında geçtiğimiz Ekim, Kasım, Aralık aylarında düğün konvoyu oluşturan 3 ayrı grup, otomobilleriyle yolları kesip, tünelleri trafiğe kapatmıştı. Magandalar kornalara basarak trafiğin oluşmasına neden olmuş, Esenler'deki diğer bir konvoyda ise caddeyi kesen magandaların damat olan arkadaşları yol ortasında göbek atıp oynamıştı. Son olarak yine bir düğün konvoyunda lüks otomobilli maganda yol ortasında duran gelin ve damadın etrafında drift yaparak terör estirmişti. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.

Magandalara 7 bin 878 lira ceza

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, sürücülerin 34FU7927 plakalı araç sürücüsü R.K., 10VR444 plakalı araç sürücüsü M.A., 34UG0860 plaklalı araç sürücüsü D.D., 34TT0839 plakalı araç sürücüsü O.T., 61ABR332 plakalı araç sürücüsü N.T., 34EC8887 plakalı araç sürücüsü A.K., 34JB1912 plakalı araç sürücüsü O.G., 34BZA625 plakalı araç sürücüsü O.A., 34BUL957 (Drift yapan araç) plakalı araç sürücüsü R.K. ve drift atan aracın önünde yol üzerinde yaya olarak bekleyen N.T. ve M.Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınarak şubeye götürülen sürücüler R.K., M.A., A.K., D.D., O.T.'ye ayrı ayrı "Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak" maddesinden 108 lira idari para cezası uygulandı.

Yol ortasında duran gelin ve damada da ceza

İki farklı görüntüde hem sürücü hem de yaya olarak bulunan N.T.'ye "Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak" maddesinden 108 lira, "Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" maddesinden ise 108 lira olmak üzere toplamda 216 lira idari para cezası uygulandı. Aynı görüntülerde drift yapan aracın önünde yaya olarak bekleyen Merve Ş.'ye(gelin) "Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" maddesinden 108 lira idari para cezası uygulandı.

Tüneli trafiğe kapatanların ehliyetine eş konuldu

Sürücülerden O.A. ve O.G.'ye ayrı ayrı "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmelerinin" maddesinden bin 2'şer lira, toplamda 2 bin 4 lira idari para cezası uygulandı. Şahısların sürücü belgeleri, "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici olarak geri alındı.

Polis drift acımadı, araç trafikten men edildi

Sürücü R.K.'ye ise "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı. 34BUL957 plakalı aracın, araç sahibi ve sürücünün aynı olmasından dolayı 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu. Şahsın sürücü belgesini teslim alabilmek için "psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını" belgelemek zorunda olduğu öğrenildi.

Sürücülerden O.G., O.A. ve R.K. "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere ilgli Polis Merkez Amirliklerine teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
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