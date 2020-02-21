Dolar günü rekorla kapattı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|21 Şubat 2020 17:15
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0960
|6,0970
|6,1180
|6,1190
|Avro
|6,5900
|6,5910
|6,6100
|6,6110
|Sterlin
|7,8280
|7,8680
|7,8950
|7,9350
|İsviçre Frangı
|6,1920
|6,2230
|6,2170
|6,2480
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0750
|6,1250
|6,1050
|6,1550
|Avro
|6,5650
|6,6250
|6,5900
|6,6500
|Sterlin
|7,7860
|7,9210
|7,8620
|8,0080
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
21 Şubat 2020 18:35
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
21 Şubat 2020 18:25
|Çeyrek altın, tarihin en yüksek seviyesini gördü
21 Şubat 2020 17:32
|Gram altın 323 lirayı aştı
21 Şubat 2020 16:18
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
21 Şubat 2020 13:27
|Gün ortasında Dolar'dan hızlı yükseliş
21 Şubat 2020 12:07
|Borsa yatay seyrediyor
21 Şubat 2020 12:05
|Çeyrek altının zirve yolculuğu
21 Şubat 2020 11:23
|Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
21 Şubat 2020 10:06
|Borsada kayıplar yüzde 3'ü aştı
20 Şubat 2020 23:33