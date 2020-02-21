OGM, personel alımında kesin sonuçları açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru alımı için kesin listeleri açıkladı.

2019 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIMI NİHAİ SONUÇLARINA İLİŞKİN İLAN

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonunda 1150 adet Orman Mühendisi alımına ilişkin Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonuçları 07.02.2020 tarihinde https://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile adayların erişimine açılmıştır.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 10-14.02.2014 tarihleri arasında 5 (Beş) iş günü içerisinde ve 17.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına ulaştıran adayların itirazları, Sınav Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup itirazlara ilişkin Sınav Kurulu Kararları yasal süresi içerisinde adayların tebligat adresine gönderilmiştir. İtiraz süresi içerisinde başvuruda bulunmayanların itirazları değerlendirmeye alınmamıştır.

İtirazların Sınav Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde nihai başarı listesi belirlenmiş olup adaylar nihai başarı sonuçlarını http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Tercih yapmaya hak kazanan asil adayların tercih işlemleri 24-28.02.2020 tarihleri arasında yapılacak olup tercih işlemlerine ilişkin detaylar 24.02.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün www.ogm.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

İlan olunur.

2019 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MUHAFAZA MEMURU) ALIMI NİHAİ SONUÇLARINA İLİŞKİN İLAN

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonunda 2700 adet Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonuçları 07.02.2020 tarihinde https://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile adayların erişimine açılmıştır.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 10-14.02.2014 tarihleri arasında 5 (Beş) iş günü içerisinde ve 17.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına ulaştıran adayların itirazları, Sınav Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup itirazlara ilişkin Sınav Kurulu Kararları yasal süresi içerisinde adayların tebligat adresine gönderilmiştir. İtiraz süresi içerisinde başvuruda bulunmayanların itirazları değerlendirmeye alınmamıştır.

İtirazların Sınav Kurulu tarafından değerlendirilmesi neticesinde nihai başarı listesi belirlenmiş olup adaylar nihai başarı sonuçlarını http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Tercih yapmaya hak kazanan asil adayların tercih işlemleri 24-28.02.2020 tarihleri arasında yapılacak olup tercih işlemlerine ilişkin detaylar 24.02.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün www.ogm.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

İlan olunur.