İstinafın bozduğu Cemil Candaş cinayeti davasında, sanıklara aynı cezalar verildi

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin (istinaf) bozma kararının ardından yeniden karara bağlandı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şenol Şahin ve tutuksuz sanık Engin Gölve katıldı. Tutuklu sanık Rıza Keten ile başka suçtan hükümlü Bilal Yaman'ın ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı. Bazı sanık avukatları ile müdahil Candaş ailesi avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Candaş ailesi avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanık Bilal Yaman, beraatine karar verilmesini isterken, sanıklardan Şenol Şahin, Candaş'ı öldürme kastıyla hareket etmediğinin olaya ait görüntüler incelendiğinde bariz bir şekilde anlaşıldığını öne sürerek, "Eski kararda eylemin 'kasten öldürme' şeklinde nitelendirilmesine anlam veremiyorum. Esasen maktule isabet eden merminin yorgun veya seken mermi olma ihtimali söz konusudur. Bu da dikkate alınarak hakkımda karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Diğer sanık avukatlarının da beraat talebinde bulunduğu duruşmada daha sonra sanıkların son sözleri alındı.

Sanık Şenol Şahin, hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını, sanık Engin Gölve adli kontrol hükümlerinin hafifletilmesini, sanık Bilal Yaman beraatini, sanık Rıza Keten ise beraat ve tahliyesini istedi.

- Mahkeme eski kararını yineledi

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten'in "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan beraatlerine hükmetti.

Sanık Şenol Şahin'i "Cemil Candaş'ı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız tabanca taşımak" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ı "kasten yaralama sonucu öldürmeye azmettirme" suçundan on altışar yıl hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'yi "kasten yaralama sonucu öldürmeye yardım" suçundan sekizer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Şenol Şahin ve Rıza Keten'in almış oldukları ceza miktarı, tutuklu kaldıkları süre ve kaçma ihtimallerini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, sanık Mithat Yılmaz hakkında tutuklamaya yönelik çıkarılan yakalama kararının devamına hükmetti.

- Davanın geçmişi

Şişli Belediyesinde 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sanık Şenol Şahin ile gözaltına alınan aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanının da bulunduğu 16 kişiden 6'sı tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen sanık Şenol Şahin'in, "tasarlayarak kasten öldürme", sanık Mithat Yılmaz'ın da "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İddianamede, diğer sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Bilal Yaman ve Metin Şentürk'ün "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Olayla ilgili adı geçen bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda da inşaat firması sahipleri Selahattin Keten ve Rıza Keten'in de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında açılan dava da bu dosyayla birleştirilmişti.

- 5 sanığa hapis 5 sanığa beraat

Sanıklar hakkındaki yargılamayı yapan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Ocak 2019'da verdiği kararla, tutuklu sanık Şenol Şahin'in, "Cemil Candaş'ı yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca taşıma" suçundan da 2 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz'ın, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan on altışar yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, sanıklar Hacı Avcı ve Engin Gölve'yi de "kasten öldürmeye yardım" suçundan sekizer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bilal Yaman, Levent Karaman, Mehmet Tüysüz, Metin Şentürk ve Selahattin Keten hakkında ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçunun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 18 Kasım 2019 tarihinde yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu.