1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'nde incelemelerde bulundu
 21 Şubat 2020 17:56
Yazdır
Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'nde incelemelerde bulundu. Harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı bilgi alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib'de görev yapan personelle telsizden konuştu. Sahadaki Mehmetçikten "Her zaman hazırız" karşılığını alan Akar, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki incelemeleri kapsamında 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ni de ziyaret etti.

Harekat Merkezi'ndeki harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı brifing alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib'de görev yapan personelle telsizle görüştü. Sahadaki son durum ile arazi ve hava şartlarına ilişkin bilgi alan Akar'ın sözlerine bölgedeki birliklerin komutanları "Her zaman hazırız." karşılığını verdi.

Bölgedeki personel, Bakan Akar'a, mutabakatlara aykırı olarak bölgede saldırılarını sürdüren rejim unsurlarının cami ve kiliseleri karargah olarak kullanmaya başladıkları yönündeki tespitleri aktardı.

Harekat Merkezi'ndeki personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerini başarıyla tamamladığını belirtti. Akar, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, asil milletine karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Şu anda yurt içinde ve yurt dışında Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları vatanı, milleti için elinden gelen gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğe güveniyor, başarılı olacağına inanıyoruz. Burada yaptığımız; ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak bakımından askeri bir iş ancak diğer taraftan da orada milyonlarca masum, mağdur insanın hayatını kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstermek gibi insani bir iş de yapıyoruz. Yedi iklim, üç kıtada at koşturan atalarımız da aynı şekilde daima mazlumların, mağdurların yanında olmuştur, biz de aynı şekilde ister Suriye'de ister Irak'ta ister Libya'da, masumların, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz."

Vatanı ve milleti için canlarını feda eden şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, sözlerini "Hepinize kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum." şeklinde tamamladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bartın'da komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında 2 tutuklama
21 Şubat 2020 18:57		 Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası
21 Şubat 2020 18:33
Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı
21 Şubat 2020 17:53		 Samsun'da komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında yakalananlar serbest
21 Şubat 2020 16:57
FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davası istinaf başvurusuna ret
21 Şubat 2020 16:44		 Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
21 Şubat 2020 15:48
Orgeneral Çetin: 144 terörist etkisiz hale getirildi
21 Şubat 2020 15:24		 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı
21 Şubat 2020 15:19
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
21 Şubat 2020 15:05		 Kadir Topbaş'ın damadına 15 yıl hapis istendi
21 Şubat 2020 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:05 - Metin Feyzioğlu'ndan hakim ve savcılara tepki18:57 - Bartın'da komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında 2 tutuklama18:46 - Sağlık Müdürlüğünden 'rüşvet videosu'na yalanlama18:42 - Fiyatlar yükseldi, evde konserve üretimi başladı18:38 - Vergide uzlaşana yüzde 40 az ceza18:35 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:33 - Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası18:25 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:21 - Otomobilinin bağlanacağını öğrenince polise çarpıp, kaçtı18:09 - Bir kentte koku paniği, okul boşaltıldı
18:03 - CHP'den hükümete, İdlib konusunda TBMM'yi bilgilendir çağrısı17:59 - Bakan Gül'den Ceren Damar Şenel kararı yorumu17:56 - Akar ve Komutanlar sınırın sıfır noktasında17:53 - Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı17:37 - İstinafın bozduğu Cemil Candaş cinayeti davasında, sanıklara aynı cezalar verildi17:32 - Çeyrek altın, tarihin en yüksek seviyesini gördü17:20 - Türkiye, Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapattı mı?17:19 - OGM, personel alımında kesin sonuçları açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Atakan'ın annesine davranışı tepki çekti
Polislere evlilik yıl dönümünde bir gün izin verilecek
İçişleri'nden polisler için 8/24 çalışma ve yıllık izin genelgesi
Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt
2020 yılı atama izin sayılarının ilk kısmı kurumlara dağıtıldı
Gram altın 323 lirayı aştı
Üniversitelerde, öğretim üyesi atamalarına ilk kez sınırlandırma geldi!
Promosyon rekoru Karapınar ilçe MEM'deymiş!
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
Kuyumcular altın almak isteyeni geri çeviriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hara 1
çarşaf böreği 1
çeyrek altın 1
20.02.2020 fenerbahçe vs real madrid maçı 17
pazartesi 1
esnemek 1
Ciro immobile 2
çekim yasası 1
aklından geçeni söylemek 8
askıya almak 2
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam