Borsa, günü yükselişle tamamladı
|21 Şubat 2020 18:25
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 değer kazancıyla 116.829,39 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.187,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,07 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,41 ile spor oldu.
Dünkü sert düşüşün ardından bugüne de azalışla başlayan BIST 100 endeksi, 114.453,40 puanı görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 116.500-117.000 bandında dengelendi.
Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması öngörülen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini bildirdi.
Haftaya, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın Bursa'da yapacağı konuşma, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 seviyesinin görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.
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