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Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 21 Şubat 2020 18:33
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Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ö. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün hücre evinde yakalandığını ve ''Yusuf'' kod adını kullanarak emniyet personelinden sorumlu "mahrem imam" olarak görev yaptığını aktardı.

Sanığın, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, FETÖ'ye ait KHK ile kapatılan Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) üyeliği bulunduğu ve örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da hesap hareketliliğinin tespit edildiğini belirten savcı, Kemal Ö'nün üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kemal Ö. ise savunmasında "mahrem imam" olmadığını ve "ByLock" kullanmadığı ileri sürerek, "İddia edildiği gibi örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Kemal Ö'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Anadolu Ajansı
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